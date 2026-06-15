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FIFA investiga árbitro do Mundial por alegado gesto racista

15 jun, 2026 - 22:58 • Inês Braga Sampaio

Australiano Shaun Evans fez um gesto, na transmissão televisiva do Alemanha-Curaçau, que pode ser usado como um símbolo de "supremacia branca".

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A FIFA abriu uma investigação formal a um gesto realizado pelo árbitro australiano Shaun Evans durante a transmissão televisiva do Alemanha-Curaçau, do Mundial 2026, segundo o jornal britânico "The Telegraph".

Evans, de 38 anos, que fazia parte da equipa de videoárbitros na partida da primeira jornada do Grupo E, fez um sinal parecido com um "OK" invertido, enquanto posava para as câmaras durante o pré-jogo. Nas imagens, vê-se que o árbitro começa com a mão direita num círculo e, depois, estende os dedos do meio, anelar e mindinho.

A FIFA estará a tentar perceber qual o motivo para a ação, dado que se trata de um gesto associado a movimentos racistas e que pode ser usado como um símbolo de "supremacia branca".

Contactada pelo "Telegraph", a Liga Antidifamação, organização não-governamental (ONG) sediada nos Estados Unidos da América, que organizam o Mundial juntamente com México e Canadá, pediu "cuidado particular" na análise e apelou para que "não se salte para conclusões sobre as intenções de quem utiliza o gesto".

Ainda assim, a ONG reconhece que o símbolo é "uma popular tática de 'trolling' [provocação]" na internet, por parte de indivíduos afetos a correntes de pensamento racistas.

Caso a investigação da FIFA conclua que o gesto foi utilizado com motivações discriminatórias, Shaun Evans pode enfrentar uma punição.

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