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Mundial 2026

Suécia goleia a Tunísia com a ajuda de Gyökeres

15 jun, 2026 - 06:40 • Rita Vila Real

Depois da ausência no Mundial de 2022 no Qatar, a Suécia regressa à competição com uma vitória expressiva, por 5-1.

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A Suécia goleou a Tunísia (5-1), no segundo jogo do grupo F, na fase de grupos do Mundial 2026.

O marcador foi inaugurado pela Suécia aos 7 minutos por Yasin Ayari, meio campo do Brighton. Aos 30 minutos, Alexander Isak, avançado do Liverpool, dobrou o resultado e fez o 2-0.

Aos 43 minutos a Turquia reduziu a diferença com um golo de Omar Rekik, com uma assistência de Hannibal Mejbri.

Na segunda parte, Gyökeres, o ex-sporting e atual avançado do Arsenal, fez o 3-1. Já aos 86, pouco antes do apito final, Mattias Svanberg do Wolfsburg faz o 4-1.

Já no prolongamento, Yasin Ayari bisa e fecha o marcador com o 5º golo.

Depois da ausência no Mundial de 2022 no Qatar, a Suécia conseguiu o lugar na edição de 2026 graças à prestação na Liga das Nações, uma vez que não conseguiu nenhuma vitória na fase de qualificação para o Mundial deste ano.

Já a Tunísia chega para sua sétima participação em Mundiais, sendo a terceira consecutiva, mas ainda procura o primeiro lugar na passagem para os 16avos.

A partida disputou-se no México, no estádio O BBVA Bancomer, apelidado de "El Gigante de Acero", em Guadalupe, Região Metropolitana de Monterrei.

Países Baixos - Suécia é o próximo jogo do grupo F, no sábado dia 20 de junho. Segue-se a disputa entre a Tunísia e o Japão, um dia depois, domingo, dia 21.

Os últimos dois jogos do grupo, que decidem a classificação final das quatro equipas, jogam-se à meia noite de dia 26 de junho, sexta-feira, em simultâneo.

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