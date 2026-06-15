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Mundial 2026

Tunísia despede selecionador após estreia no Mundial 2026

15 jun, 2026 - 17:15 • Inês Braga Sampaio

Sabri Lamouchi torna-se o primeiro selecionador a ser demitido ao fim de apenas um jogo. Houve outros três despedidos durante Mundiais — e a Tunísia é repetente.

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A Federação Tunisina de Futebol despediu o selecionador Sabri Lamouchi, esta segunda-feira, após a estreia no Mundial 2026, segundo a imprensa local, assim como o portal norte-americano "The Athletic".

Antigo internacional francês, Lamouchi deixa o cargo ao fim de apenas cinco jogos, o último na primeira jornada da fase de grupos do Mundial, em que a Tunísia sofreu uma goleada diante da Suécia, por 5-1.

O treinador franco-tunisino até se estreou ao comando da Tunísia com uma vitória, sobre o Haiti, por 1-0. Contudo, após um empate (0-0) com o Canadá, perdeu três jogos seguidos: os amigáveis com Áustria (1-0) e Bélgica (5-0), e agora a estreia em prova frente à Suécia.

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De acordo com a imprensa tunisina, Mondher Kebaier, que orientou a Tunísia entre 2019 e 2022, vai assumir o cargo de forma interina.

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Caso se confirme a notícia, que tem sido difundida pela imprensa tunisina, Sabri Lamouchi tornar-se-á o primeiro selecionador a ser despedido ao fim de um jogo da fase final de um Campeonato do Mundo.

Os três outros únicos despedimentos a meio de um Mundial ocorreram em 1998 e todos ao cabo de dois jogos. A Tunísia é repetente. Nesse ano, o brasileiro Carlos Alberto Parreira deixou a Arábia Saudita, o sul-coreano Cha Bum-kun foi demitido da "sua" Coreia do Sul e o polaco Henryk Kasperczak foi removido do cargo de selecionador tunisino.

Antigo internacional francês de Mónaco, Parma, Inter de Milão e Marselha, entre outros, Sabri Lamouchi iniciou a carreira de treinador como selecionador da Costa do Marfim. Passou por El Jaish e Al-Duhail (Qatar), Rennes (França), Nottingham Forest (Inglaterra), Cardiff (País de Gales) e Al-Riyadh e Al-Diriyah (Arábia Saudita), até chegar à Tunísia.

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  • 15 jun, 2026
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