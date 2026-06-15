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Mundial 2026

Vozinha frustra Espanha e garante primeiro ponto da história para Cabo Verde

15 jun, 2026 - 18:57 • Inês Braga Sampaio

Guarda-redes do Chaves, de 40 anos, defendeu todos os remates da Espanha enquadrados com a baliza e frustrou a campeã da Europa, que teve de se contentar com um ponto. Estreia de festa para os cabo-verdianos em Mundiais.

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A estreia de Cabo Verde em Mundiais, esta segunda-feira, foi de festa. A seleção africana arrancou um empate sem golos diante da Espanha, vigente campeã da Europa, muito por "culpa" do guarda-redes Vozinha.

O jogo de abertura do Grupo H foi de sentido único. Os espanhóis remataram 23 vezes, oito delas enquadradas com a baliza, e teve 74% de posse de bola, mas não levaram os três pontos. Ficaram com um, como os cabo-verdianos, que se apoiaram numa exibição hercúlea de Vozinha.

O guardião do Chaves, de 40 anos, que no final não conteve as lágrimas, impediu o golo por diversas vezes, com defesas de alto grau de dificuldade. E na única vez em que a luva de Vozinha não estava lá, a bola esbarrou na trave. Lamine Yamal até entrou para agitar, mas nem assim.

Tentaram Pedri, Cucurella, Ferran Torres (ao ferro), Oyarzabal, Ferran outra vez (às mãos de Vozinha), Laporte, Ferran novamente, Fabian Ruiz, Mikel Merino e de novo Cucurella, porém, ninguém conseguiu superar Vozinha.

Nos minutos finais, Cabo Verde ainda teve oportunidade de causar uma surpresa ainda maior, contudo, o cabeceamento de João Paulo, após canto batido por Telmo Arcanjo, do Vitória de Guimarães, foi à figura.

Os tubarões azuis conquistam o primeiro ponto da sua história na fase final de um Mundial e ocupam o segundo lugar do Grupo H, em igualdade com a Espanha. Arábia Saudita e Uruguai, as outras duas equipas, entram em campo também esta segunda-feira, a partir das 23h00.

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