​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #6: Vozinha, Cabo Verde e a chegada ao melhor lugar do mundo

Vozinha nasceu durante o México 86. O pai, um enamorado do futebol, deu-lhe o nome Josimar porque Josimar Higino Pereira, um lateral-direito do Botafogo, fez um golo no torneio. Mas o guarda-redes de Cabo Verde que maravilhou o mundo inteiro na segunda-feira nasceu dia 3 de junho e Josimar marcou à Irlanda do Norte nove dias depois, o que dá força à outra lenda que circula…

O pai, José Pedro, queria chamar-lhe Valdano, por Jorge, o avançado argentino e fiel companheiro de Diego Maradona que marcou dois golos à Coreia do Sul no dia 2, ou seja, na véspera do nascimento de Josimar José Évora Dias. As autoridades cabo-verdianas não terão permitido. Agora, 40 anos depois, o rapaz que foi criado pelos avós e daí a alcunha disputa um Campeonato do Mundo organizado pelo México, e também por Estados Unidos e Canadá. E subiu de umas dezenas de milhares de seguidores no Instagram para milhões e milhões, a maioria brasileiros (graças à CazéTV).

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Os cabo-verdianos estrearam-se num Mundial e conseguiram logo travar a campeã da Europa, a Espanha. É curioso como estas simpatias, que podem ser instantâneas ou que podem ter brotado noutro momento por afinidades e encanto pela música, torcem-nos a espinha no que toca a ideologias futeboleiras e de repente viramos o mais intransigente soldado do catenaccio. E aquela bola, mesmo saída do pé fino fino do fenómeno Lamine Yamal, não podia entrar. Correram como bestas magníficas e superiores, morderam como tubarões (fazendo apenas uma falta). E Vozinha parou tudo. Esta geração de jogadores conquistou o melhor lugar do mundo: a admiração das meninas e dos meninos de Cabo Verde.

🕹️ O futebol foi isto

Espanha 0-0 Cabo Verde: Os campeões da Europa são favoritos a conquistar o Mundial, mas os rapazes do selecionador Bubista não estão para lengalengas, então defenderam tudo e receberam ajuda divina de Orlando Pantera, para o marcador não levar qualquer sacudidela. Os 74% de posse de bola e os 27 remates, sete deles parados por Vozinha, não se traduziram em golos. E Cabo Verde foi feliz. E pode sonhar...

Bélgica 1-1 Egito: os africanos chegaram à vantagem aos 19’, por Eman Ashour, com assistência de Mohamed Salah. Os egípcios, que têm um Zico em campo (Mostafa Zico), acabariam por sofrer aos 66’, com um golo na própria baliza de Mohamed Hany. A Bélgica, com Tielemans, Doku, de Bruyne, Trussardi e de Ketelaere, ainda tem muito para afinar.

Arábia Saudita 1-1 Uruguai: os sauditas espantaram o mundo em 2022, quando bateram a Argentina de Messi. E quase, quase fizeram a mesma brincadeira contra o Uruguai de Marcelo Bielsa. Abdulelah Al-Amri marcou primeiro (41’) e o leão Maxi Araújo, na sua derradeira ação, empatou aos 80’.

Irão 2-2 Nova Zelândia: A equipa mais sobressaltada durante este Mundial, pela instabilidade política, esteve a perder duas vezes. Elijah Just marcou dois para a Nova Zelândia (7’, 55’) e Ramin Rezaeian (32’) e Mohammad Mohebi (64’) deixaram tudo empatado. Taremi jogou 80 minutos.

🎨 Si yo fuera Maradona

… celebraria um golo como Maxi Araújo celebrou. Empatou o jogo contra a Arábia Saudita, aos 80’, para o seu Uruguai, campeão do mundo em 1930 e 1950. O futebolista do Sporting mordeu a língua, cerrou os punhos e socou num movimento descendente a glória ali mais perto do relvado. Amor ao jogo, amor ao país. O sonho de jogar um Mundial.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Não tenho que dar nenhuma explicação, tiraram-me a fotografia como tiraram. Não sou um modelo”, assim explicou Marcelo Bielsa o ar sisudo, mirando o chão, da sua fotografia oficial do Campeonato do Mundo.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

O último episódio da Tertúlia Bola Branca sobre os cenários da seleção portuguesa no Mundial, com Rui Miguel Tovar e Francisco Sousa. Fala-se no 11 ideal, na utilização de Cristiano e até de memórias do Campeonato do Mundo de 1994. Veja aqui.

🎲 O que vem aí

França - Senegal , 20h00 (RTP, SportTV5, LiveModeTV)

, 20h00 (RTP, SportTV5, LiveModeTV) Iraque - Noruega , 23h00 (SportTV5)

, 23h00 (SportTV5) Argentina - Argélia , 02h00 (SportTV5)

, 02h00 (SportTV5) Áustria - Jordânia, 05h00 (SportTV5)

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