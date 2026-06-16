Au revoir, Pelé e Messi: Mbappé, agora o maior goleador da história de França, aproxima-se de Klose

O supersónico futebolista, que ganhou relevo no Mónaco de Leonardo Jardim, superou também Just Fontaine no que toca a golos em Mundiais. Fontaine meteu 13 golos no Mundial de 1958, na Suécia, o que ainda é um recorde numa única edição. Somando tudo, o histórico futebolista do Reims, que foi terceiro lugar no Suécia 1958 onde Pelé e Garrincha e Didi foram felizes, conta 3o golos em 21 jogos pela seleção.

Para começar, superou Olivier Giroud como o maior goleador da história da seleção francesa. O avançado que foi campeão do mundo sem meter qualquer golo em 2018 (e que renovou com o Lille aos 39 anos) encerrou a contagem com 57 golos. Mbappé, com o bis ao Senegal, conta agora 58 em 99 internacionalizações, uma história que começou em 2017 quando era um menino.

A lenda de Kylian Mbappé talvez não tenha tecto. O avançado do Real Madrid, o número 10 da França, marcou dois golos esta noite, na estreia no Campeonato do Mundo, contra o Senegal. Com isso, tornou-se uma lenda ainda mais lendária, somando alguns recordes importantes.

Mas Mbappé, felino e ameaçador a cada arrancada que desagua num sorriso aberto, fez mais ainda. Subiu ao pódio dos melhores marcadores dos Campeonatos do Mundo. Com 14 golos, superou esta noite Pelé e Messi – coisa pouca – e o compatriota que já mencionámos, Fontaine. Messi começou a história de desamor e amor com esta competição em 2006 e desde então não falhou uma edição. Já o brasileiro, para muitos o maior futebolista de todos os tempos, fez coisas maravilhosas em 1958, com apenas 17 anos, 1962, 1966 (aqui menos...) e 1970.

Agora, quando Mbappé olha para cima, só tem dois nomes: Ronaldo Nazário, o senhor fenómeno que era fenomenal, com 15 golos, e Miroslav Klose, com 16 golos.

Mbappé cumpre o terceiro Mundial enfiado na farda gaulesa e o seu acerto na finalização – 14 golos em 15 jogos – anda de mão dada com a longevidade do grupo no torneio: campeão do mundo em 2018 e finalista vencido em 2022. Kylian, imagine-se, fez um hat-trick na final de Doha, no Estádio Lusail, e mesmo assim não levantou o troféu de campeão do mundo.

Normalmente discreto nos Campeonatos da Europa, Mbappé tem uma história especial com o torneio dos torneios, o que realmente imortaliza os maiores da história.