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Mundial 2026
"Efeito" Vozinha também se sente no Chaves. Clube aumenta seguidores no Instagram
16 jun, 2026 - 10:32 • Daniela Espírito Santo , André Rodrigues
Exibição do guarda-redes caboverdiano frente à Espanha impulsiona resultados online do clube que (ainda) representa.
O "efeito" Vozinha também se sente em Portugal. Em menos de 24 horas, o Desportivo de Chaves tem mais 700 seguidores no Instagram - tudo graças à exibição do guarda-redes de 40 anos que, esta segunda-feira, segurou o empate de Cabo Verde frente a Espanha.
A página do clube no Instagram - que não costuma ter tanta interação - apresenta alguns dos seus melhores resultados nas mais recentes publicações que incorpora, esta terça-feira: as últimas três fotografias disponibilizadas são do guarda-redes cabo-verdiano e já reúnem milhares de "gostos".
Uma delas, feita pela Liga Portugal em colaboração com o clube, já ultrapassou os 35 mil "likes", recebendo centenas de comentários em português e noutras línguas. Perante a exibição de Vozinha, que termina contrato com o clube português no fim do mês, muitas são as vozes online a pedir que o guardião passe a integrar as fileiras dos seus respetivos clubes, com uma particular prevalência de adeptos do Corinthians a deixar esse pedido (talvez fruto da ligação do clube brasileiro a outro antigo guarda-redes da equipa portuguesa, Hugo Souza). Será que o futuro do caboverdiano vai passar pelo Brasil? Brevemente saberemos.
Antes disso, no entanto, o jogador terá de gerir não só a sua vida profissional como a sua crescente legião de fãs online: o atleta começou a partida frente à Espanha com 50 mil seguidores mas, esta terça-feira, já ultrapassa os 5,7 milhões.
"Espero que o meu Instagram não fique bloqueado", brincou em entrevista após o jogo.
[Notícia atualizada às 10h52 de 16 de junho de 2026 para acrescentar detalhes sobre a ligação entre Chaves e Corinthians]
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