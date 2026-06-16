ERC exige registo da LiveModeTV como órgão de comunicação social

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anuncia, esta terça-feira, que a LiveModeTV, que tem assegurada a transmissão, no YouTube, de 34 jogos do Mundial 2026, "tem obrigatoriamente de ser sujeita" a registo enquanto órgão de comunicação social. Avisa também que a plataforma pode já estar em incumprimento.

Em comunicado publicado no site oficial, a ERC refere que já informou a Livemode Portugal, Unipessoal, Lda., a empresa que gere a LiveModeTV, que a atividade desenvolvida no YouTube se enquadra no âmbito da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (LTSAP) e, como tal, obriga a registo.

"Esta intervenção da ERC vem na sequência de uma comunicação da LiveModeTV, dirigida hoje [esta terça-feira] ao Regulador, dando conta da intenção de interromper o processo de registo enquanto serviço de programas audiovisual que tinha em curso na ERC desde o início de maio último", lê-se.