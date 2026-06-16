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Mundial 2026
ERC exige registo da LiveModeTV como órgão de comunicação social
16 jun, 2026 - 22:12 • Inês Braga Sampaio
Entidade Reguladora para a Comunicação Social avisa que a plataforma, que iniciou o processo em maio mas declarou a intenção de interromper, pode já estar em incumprimento.
A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anuncia, esta terça-feira, que a LiveModeTV, que tem assegurada a transmissão, no YouTube, de 34 jogos do Mundial 2026, "tem obrigatoriamente de ser sujeita" a registo enquanto órgão de comunicação social. Avisa também que a plataforma pode já estar em incumprimento.
Em comunicado publicado no site oficial, a ERC refere que já informou a Livemode Portugal, Unipessoal, Lda., a empresa que gere a LiveModeTV, que a atividade desenvolvida no YouTube se enquadra no âmbito da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (LTSAP) e, como tal, obriga a registo.
"Esta intervenção da ERC vem na sequência de uma comunicação da LiveModeTV, dirigida hoje [esta terça-feira] ao Regulador, dando conta da intenção de interromper o processo de registo enquanto serviço de programas audiovisual que tinha em curso na ERC desde o início de maio último", lê-se.
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A ERC considera que a LiveModeTV "apresenta características próprias de um serviço de comunicação social organizado editorialmente", como uma identidade visual e editorial, programação estruturada, responsabilidade editorial sobre os conteúdos, apresentadores e comentadores, e exploração económica do serviço.
"A difusão regular de conteúdos audiovisuais e a transmissão em direto de eventos de interesse público, com destaque para o Mundial de Futebol de 2026, reforçam este enquadramento legal", pode ler-se.
A ERC recorda que os órgãos de comunicação social estão sujeitos a registo obrigatório e a cumprir "diversas obrigações previstas na legislação aplicável".
"A ERC assinala ainda que o prazo legal para a efetivação do registo (60 dias) já terá decorrido, podendo o respetivo incumprimento constituir uma contraordenação", conclui a ERC.
A LiveModeTV, que conta com investimento do internacional português Cristiano Ronaldo, assegurou a transmissão de 34 jogos do Mundial 2026, incluindo todos os desafios de Portugal, as meias-finais e a final.
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