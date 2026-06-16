Golo do leão Maxi Araújo evita derrota do Uruguai contra a Arábia Saudita

A Arábia Saudita empatou a uma bola contra o Uruguai, a contar para a primeira jornada do Grupo H do Mundial de 2026.

O marcador foi inaugurado por um colega de equipa de Cristiano Ronaldo e João Félix, o defesa do Al-Nassr Abdulelah Al Amri, ainda na primeira parte, aos 41 minutos. Foi o segundo golo do atleta pela seleção da Arábia Saudita.

A 10 minutos do apito final, o lateral do Sporting Máxi Araújo conseguiu igualar o marcador.

Na seleção do Uruguai, há várias caras conhecidas da Liga Portuguesa: Manuel Ugarte, ex-sporting e atual médio do Manchester United, Darwin Nuñes, que passou pelo Benfica entre 2020 e 2022, e agora assume a posição de avançado pelo Al-Hillal, e Rodrigo Zalazar, que depois da passagem pelo Braga, oficializou-se no Sporting.

A partida teve lugar no "Hard Rock Stadium" em Miami gardens, no Estado da Flórida, casa da equipa da NFL Miami Dolphins.

No Campeonato do Mundo, este foi o segundo jogo entre as duas equipas depois de, em 2018, o Uruguai ter vencido por 1-0.



A única vitória da Arábia Saudita frente ao Uruguai foi em 2002, num jogo de preparação, com o resultado de 3-2.

Este foi o segundo jogo do Grupo H na competição. Esta segunda-feira, Espanha e Cabo Verde inauguraram as partidas do grupo, com um empate a zeros entre os Campeões da Europa em 2024 e os estreantes na competição mundial.

Para os próximos jogos do grupo H, Espanha defronta a Arábia Saudita no domingo, dia 21, às 17:00.

Já no sábado, 27 de junho, à uma da manhã, há duas partidas marcadas. Cabo Verde- Arábia Saudita e Uruguai - Espanha decidem os resultados finais do oitavo grupo da competição.