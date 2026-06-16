Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Grupo G: Nova Zelândia e Irão empatam a 2

16 jun, 2026 - 06:05 • Rita Vila Real

Empate a duas bolas assinado por avançado iraniano que já passou pela Liga Portuguesa. Taremi foi titular. Do lado da Nova Zelândia, bis de Elijah Just.

A+ / A-

O Irão e a Nova Zelândia empataram a dois, na segunda partida disputada no grupo G para o Mundial de futebol.

Elijah Just, avançado do Motherwell, inaugurou o marcador aos 7 minutos pela Nova Zelândia. Ainda antes do fim da primeira parte, um golo do iraniano Ramin Rezaeian, defesa do Foolad faz o empate. Pouco antes do fim da primeira parte, o Irão viu um golo anulado.

Já na segunda parte, bis de Elijah Just deu a superioridade à Nova Zelândia, mas durou pouco. Mohammad Mohebi, avançado iraniano que já passou pelo Santa Clara, na época 2021/2022, voltou a igualar o marcador.

O iraniano Mehdi Taremi, o ex-avançado do Porto, atualmente jogador do Olympiacos, foi titular pela seleção do Irão, pela qual já marcou 60 golos, em 107 jogos realizados.

A partida realizou-se no estádio de SoFi em Inglewood, um subúrbio de Los Angeles, no estado da Califórnia. O estádio serve de casa às equipas da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Charges.

O primeiro jogo do grupo G também ficou marcado por um empate entre a Bélgica e o Egito, que igualaram o marcador a uma bola.

A próxima partida do sétimo grupo acontece no domingo, dia 21 de junho às 20h00, entre a Bélgica e o Irão. Segue-se, na madrugada de segunda-feira, às duas da manhã, uma partida entre a Nova Zelândia e o Egito.

Por fim, às 4 da manhã de Sábado, 27 de junho, Egito-Irão e Nova Zelândia-Bélgica decidem as classificações para as seleções do grupo G.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas