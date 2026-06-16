Grupo G: Nova Zelândia e Irão empatam a 2

O Irão e a Nova Zelândia empataram a dois, na segunda partida disputada no grupo G para o Mundial de futebol.

Elijah Just, avançado do Motherwell, inaugurou o marcador aos 7 minutos pela Nova Zelândia. Ainda antes do fim da primeira parte, um golo do iraniano Ramin Rezaeian, defesa do Foolad faz o empate. Pouco antes do fim da primeira parte, o Irão viu um golo anulado.

Já na segunda parte, bis de Elijah Just deu a superioridade à Nova Zelândia, mas durou pouco. Mohammad Mohebi, avançado iraniano que já passou pelo Santa Clara, na época 2021/2022, voltou a igualar o marcador.

O iraniano Mehdi Taremi, o ex-avançado do Porto, atualmente jogador do Olympiacos, foi titular pela seleção do Irão, pela qual já marcou 60 golos, em 107 jogos realizados.

A partida realizou-se no estádio de SoFi em Inglewood, um subúrbio de Los Angeles, no estado da Califórnia. O estádio serve de casa às equipas da NFL Los Angeles Rams e Los Angeles Charges.

O primeiro jogo do grupo G também ficou marcado por um empate entre a Bélgica e o Egito, que igualaram o marcador a uma bola.

A próxima partida do sétimo grupo acontece no domingo, dia 21 de junho às 20h00, entre a Bélgica e o Irão. Segue-se, na madrugada de segunda-feira, às duas da manhã, uma partida entre a Nova Zelândia e o Egito.

Por fim, às 4 da manhã de Sábado, 27 de junho, Egito-Irão e Nova Zelândia-Bélgica decidem as classificações para as seleções do grupo G.