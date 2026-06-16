O último treino e o plano da seleção antes do Portugal-RD Congo

A seleção portuguesa faz esta terça-feira o último treino antes da estreia no Mundial2026 de futebol e viaja até Houston, onde, na quarta-feira, defronta a República Democrática do Congo, na primeira jornada do Grupo K.

Em Palm Beach, na Flórida, Portugal tem uma sessão agendada para as 10h00 (15h00 de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



Na segunda-feira, o central Rúben Dias voltou a trabalhar de forma limitada e à parte do grupo, situação que deixa o defesa em perigo de falhar o duelo com os africanos.

Após o treino, a comitiva lusa tem viagem marcada para Houston às 14h30 (19h30) e, já no estado do Texas, no Estádio NRG, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer antevisão do embate com a RD Congo em conferência de imprensa, às 18:45 (00:45).

O Portugal-República Democrática do Congo está agendado para quarta-feira, às 12h00 locais (18h00), em Houston, no Estádio NRG, e terá arbitragem de Abdulrahman Al Jassim, do Qatar.



Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

