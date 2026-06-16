​Se um Mundial vale uma estrela, por que razão o Uruguai tem quatro estrelas na camisola?

A camisola do Uruguai, de um azul-celeste manso e histórico, conta com quatro estrelas em cima do escudo, o que sugere quatro títulos mundiais. Tem sido motivo de conversa agora que estão a jogar mais uma edição deste torneio especial (estrearam-se com um empate). Mexendo nos arquivos, para escapar às armadilhas da memória, confirmamos: os uruguaios conquistaram o Campeonato do Mundo em duas ocasiões. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Logo à primeira, num torneio organizado em casa, no primeiro dos primeiros, o Uruguai conquistou o Mundial, em 1930. Depois de superar Peru e Roménia na fase de grupos, os uruguaios, que deslizaram nos golos de Pedro Cea, bateram a Jugoslávia, por 6-1, na semifinal. Na final, no Estádio Centenário de Montevidéu, os uruguaios tiraram o pio aos argentinos: 4-2.

Vinte anos depois, deu-se o tal ‘maracanazo’, cortesia de Alcides Ghiggia. Os uruguaios calaram o Maracanã e sagraram-se bicampeões mundiais, imitando assim o que a Itália fez em 1934 e 1938. Voltemos então às quatro estrelas. Antes de haver Campeonato do Mundo, a FIFA organizou torneios olímpicos de futebol e foi aí que o Uruguai levantou dois troféus em 1924 e 1928, em Paris e Amesterdão, o que originou esta batalha narrativa daqueles senhores da terra de Eduardo Galeano. Se o torneio olímpico era organizado pela FIFA e foi depois substituído pelo Campeonato do Mundo, os dirigentes da federação uruguaia de futebol concluíram que conquistaram o trono mundial em quatro ocasiões.