Senegal assusta, mas Mbappé impõe lei do mais forte e França entra a vencer no Mundial

A seleção francesa, finalista das duas últimas edições, entrou no Mundial 2026 com uma vitória sobre o Senegal, por 3-1, esta terça-feira.

Na primeira parte, os senegaleses aproveitaram a indefinição tática da França para criar maior perigo e até acertaram no ferro. No segundo tempo, os "bleus" acertaram posicionamentos e superiorizaram-se.

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O primeiro grande aviso foi dado aos 62 minutos, quando Kylian Mbappé caiu na área. O árbitro da partida foi chamado a ver as imagens pelo videoárbitro, no entanto, manteve a decisão de não assinalar penálti.

Aos 66 minutos, Michael Olise descobriu a desmarcação de Mbappé com um grande passe a rasgar a defesa senegalesa e o capitão pontapeou a bola pelo meio das pernas do guarda-redes, para o golo inaugural. Foi o 57º golo pela seleção francesa de Mbappé, que igualou Olivier Giroud.

Ao minuto 68, Nicolas Jackson meteu a bola na baliza francesa, mas estava em fora de jogo. Nem foi necessário a intervenção do VAR.

Aos 82 minutos, Adrien Rabiot lançou o contra-ataque. Progrediu pelo meio e, no momento certo, soltou o passe longo na profundidade para Bradley Barcola, que, na cara de Édouard Mendy, não perdoou.



Mbappé não deixa sonhar

Já nos descontos, Senegal reentrou na luta pelo resultado. Ao minuto 95, Ibrahim Mbaye trocou as voltas a Theo Hernández e disparou para o 2-1.

Porém, Mbappé não estava em campo para permitir surpresas iguais às da Bélgica e da Espanha. Um minuto depois do golo do Senegal, o avançado do Real Madrid recebeu no corredor central de Olise, aguentou a carga, rodou e livrou-se do marcador, deu dois toques para ajustar a bola e disparou desde o meio da rua, para um grande golo que dissipou as dúvidas.

Com o 3-1, Mbappé isolou-se na lista dos melhores marcadores da história da seleção francesa, com 58 golos. Também ultrapassou Just Fontaine como o maior goleador da França em Mundiais, com 14 golos.

Com este triunfo, a França assume a liderança do Grupo I, com três pontos. O Senegal está em último, com zero. Noruega e Iraque, as duas outras equipas, defrontam-se esta terça-feira, a partir das 23h00.