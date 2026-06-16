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Mundial 2026

Visto de jogador iraniano para os EUA expirou após primeiro jogo

16 jun, 2026 - 23:44 • Lusa

O visto do avançado Mehdi Torabi expirou após uma única entrada nos Estados Unidos, para o jogo do Mundial 2026 com a Nova Zelândia.

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O visto do avançado iraniano Mehdi Torabi expirou após uma única entrada nos Estados Unidos, para o jogo do Mundial 2026 com a Nova Zelândia (2-2), informou esta terça-feira a Federação iraniana de futebol.

De acordo com o gabinete de imprensa da seleção iraniana, o visto de Torabi era válido apenas para uma entrada nos Estados Unidos, ao contrário das múltiplas entradas autorizadas para os restantes futebolistas da equipa.

“Depois da viagem da equipa para Los Angeles, para o jogo com a Nova Zelândia e concluído o mesmo, o visto expirou”, explicou em nota de imprensa o gabinete de comunicação da delegação iraniana no campeonato do mundo.

Na mesma nota, é dada a informação de que a Federação iraniana já tomou medidas no sentido de garantir novo visto a Torabi, para que possa continuar com a equipa no Mundial2026, competição na qual não foi opção no primeiro jogo do Grupo G.

O Irão teve de deslocar a sua base para Tijuana, no México, apesar da calendarização dos seus jogos da fase de grupos ser nos Estados Unidos, devido ao conflito iniciado pelos norte-americanos e Israel a 28 de fevereiro.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Portugal também vai disputar a fase final, tendo ficado integrado no Grupo K, em conjunto com a Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão.

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