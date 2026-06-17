​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #7: sai um quadrado mágico para a mesa do fundo, Martínez?

Os portugueses têm um sonho. Nunca viveram uma final de um Campeonato do Mundo. Bateram à porta em 1966 e 2006, mas às vezes há monstros maiores do que os nossos monstros então a coisa nunca se deu. Finalmente, 60 anos depois de Eusébio, o estatuto da seleção nacional é condizente com a fineza do desejo.

Esta quarta-feira, a partir das 18h00, Portugal estreia-se no Mundial, em Houston, contra a República Democrática do Congo, um país que viveu e vive tragédias e dramas atrás de tragédias e dramas. Convém olhar para trás e perceber como a seleção entrou no primeiro jogo em todos os Mundiais.

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Como vai jogar, afinal, a equipa de Roberto Martínez. Este que vos escreve tem um petit sonho: que João Neves, Vitinha, Bernardo Silva (agora galáctico, é oficial) e Bruno Fernandes troquem a bola entre eles, que sejam um quadrado, que sejam o que eles quiserem, que tenham na bola a fogueira no meio deles para os aquecer enquanto eles contam histórias, que façam desaparecer e aparecer a bola como magos.



O Francisco Sousa escreveu sobre os cenários para o jogo deste fim de tarde e ainda deu conta de como joga a RD Congo. Martínez não pode contar com Rúben Dias.

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🕹️ O futebol foi isto

França 3-1 Senegal: um encontro que nos fez a todos suspirar por 2002. Deschamps não desiludiu e meteu a carne no assador e o ataque da França assusta, mesmo que ainda falte ali a peça Cherki no puzzle deste futebol-champagne. Mbappé marcou dois golos e bateu alguns recordes, Barcola meteu o outro; Mbaye reduziu, depois da hora, para os africanos.

Iraque 1-4 Noruega: os noruegueses confirmaram o estatuto de boa seleção e Haaland de killer. O avançado do City fez dois golos, mas pelo meio Aymen Hussein empatou com um golaço de cabeça. Ostigard e Hussein, agora na própria baliza, fizeram os restantes golos. Foi um belo jogo, sobretudo na primeira parte. Grandíssima jogatana dos iraquianos.

Argentina 3-0 Argélia: Lionel Messi, campeão do mundo no Qatar, fez um hat-trick no arranque do seu sexto Mundial e tornou-se, a par de Miroslav Klose, no maior goleador da história do torneio: 16 golos. Esta cantiga de amor começou há exatamente 20 anos.

Áustria 3-1 Jordânia: Os rapazes de Ralf Rangnick confirmam as sensações dos torneios anteriores e meteram três golos à Jordânia, por Romano Schmid, um golo na própria baliza de Al-Arab e Arnautovic. Ali Olwan reduziu para os estreantes.

🎨 Si yo fuera Maradona

… Há palavras para Lionel Messi? Com 38 anos, assinou um hat-trick na primeira jornada do Mundial. Que desfrutemos, será irrepetível.

🎙️ Fala que tu falas bem

"Não estou a jogar por vingança. Se eu quisesse calar todos os críticos, teria que jogar até os 80 anos", disse Kylian Mbappé depois da vitória da França contra o Senegal, jogo em que superou Giroud e Fontaine como máximo goleador da seleção francesa e do país em Mundiais.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

O “Olé” reuniu todos os 120 golos de Lionel Messi nos 200 jogos pela seleção argentina, alguns têm vídeo e tudo.

🎲 O que vem aí

Portugal-RD Congo , 18h00 (SIC, SportTV5, LiveMode)

, 18h00 (SIC, SportTV5, LiveMode) Inglaterra-Croácia , 21h00 (SportTV5)

, 21h00 (SportTV5) Gana-Panamá , 00h00 (SportTV5)

, 00h00 (SportTV5) Uzbequistão-Colômbia, 03h00 (SportTV5)

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