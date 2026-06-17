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Mundial 2026

Áustria vence Jordânia

17 jun, 2026 - 06:50 • Rita Vila Real

Pénalti já no fim dos descontos fechou o marcador.

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A Áustria venceu a Jordânia por 3-1, na segunda partida do grupo J para o Mundial de 2026.

O marcador foi inaugurado aos 21 minutos com um golo da Áustria. Romano Schmid, meio-campista do Bremen assinou o primeiro da partida.

Ao início da segunda parte, Ali Olwan faz o empate no marcador aos 50 minutos.

Aos 67 minutos, a Áustria tenta a superioridade, mas o vídeo-árbitro anulou o golo de Marko Arnautovic por mão na bola.

Foi aos 76 que um auto-golo de Yazan Al Arab fez o 2-1 para a seleção austríaca.

Já nos descontos, mesmo antes do apito final, pénalti a favor da Áustria fecha o marcador, com assinatura de Marko Arnautovic.

O técnico austríaco Ralf Rangnick, ex-treinador do Manchester United, perdeu Christoph Baumgartner para uma lesão. O médio-ofensivo de 26 anos, que defende o RB Leipzig, era uma peça chave no setor criativo da equipa e ficou de fora do Mundial. Em contrapartida, David Alaba, capitão da equipa e ex-Bayern e Real Madrid, conseguiu recuperar a tempo do Mundial, e foi chamado no grupo de 26 atletas.

Apesar do mesmo sobrenome, o avançado Alexander Schlager e o meio camposta Xaver Schlager, ambos titulares da Áustria nesta partida, não são parentes. Os dois são uma presença constante na seleção austríaca, mas não passam de companheiros de equipa.

A primeira partida do grupo J ficou marcada por um Hat-trick de Lionel Messi, num jogo entre Argentina e Argélia.

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