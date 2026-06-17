🔴 Como foi a estreia de Portugal no Mundial 2026? Veja a emissão da Renascença em direto
Depois do apito final, ligue-se ao Youtube da Renascença, onde teremos a análise e as reações à estreia da seleção portuguesa no Mundial 2026. Os treinadores António Oliveira e Bruno Ferreira, o comentador Francisco Sousa, Tiago Rocha (VAR Renascença) e os ex-jogadores Mónica Mendes e Álvaro Magalhães estão entre os vários convidados desta Bola Branca Especial - Mundial 2026 que marca o primeiro jogo de Portugal na mais importante prova de futebol. Na equipa Renascença pode contar com os jornalistas Luís Aresta, Rui Viegas, Hugo Tavares da Silva, João Filipe Cruz, Jaime Dantas da Silva e Eduardo Soares da Silva.
- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
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