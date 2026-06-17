Drone "espião" abatido no treino da Coreia do Sul

A polícia mexicana derrubou um drone que sobrevoou o treino da seleção da Coreia do Sul, que está a disputar o Mundial de Futebol.



O incidente aconteceu na terça-feira, num complexo desportivo na cidade de Zapopan, no estado de Jalisco, antes do embate entre a equipa asiática e o México.

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O drone foi avistado no início da sessão de treino da Coreia do Sul e foi abatido por um agente das forças de segurança.

O objeto voador caiu fora do quartel-general dos coreanos e não foi encontrado pelos membros da organização.

Os alegados “espiões” terão conseguido resgatar o drone, indica a imprensa da Coreia do Sul.

A Federação de Futebol da Coreia do Sul, que venceu a Chéquia, por 2-1, no primeiro jogo do Grupo A, reportou o caso à FIFA.