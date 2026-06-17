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"É hora do mundo aceitar". Ronaldo Fenómeno elege Messi como o melhor de sempre

17 jun, 2026 - 21:32 • Ricardo Vieira

Messi fez um hat-trick contra a Argélia na última madrugada e ultrapassou o astro brasileiro na lista de melhores marcadores na história dos Mundiais de Futebol.

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"É hora do mundo aceitar". O antigo internacional brasileiro Ronaldo Nazário, que conquistou a alcunha de “Fenónemo”, considera que o argentino Lionel Messi é o melhor futebolista de todos os tempos.

Messi fez um hat-trick contra a Argélia na última madrugada e ultrapassou Ronaldo Fenómeno na lista de melhores marcadores na história dos Mundiais de Futebol.

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Apesar da histórica rivalidade entre os dois países, o craque brasileiro reagiu com “fair-play” e deixou rasgados elogios ao astro argentino.

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“Sempre que Messi entra em campo, tudo se torna histórico e elegante. É hora de o mundo parar de se esconder e aceitar o facto de que ele é o melhor jogador de todos os tempos, declarou o Ronaldo brasileiro ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

“Messi continua a ter um desempenho excepcional a cada temporada, e no Campeonato do Mundo, porém, ainda existem dúvidas sobre ele. É uma noite inesquecível e histórica que ficará para sempre nos livros de história”, salientou o antigo internacional “canarinho”, que assinou 15 golos em Mundiais.

Lionel Messi marcou três à Argélia e tem agora 16 golos em Campeonatos do Mundo. O "número 10" da Argentina igualou no topo da lista o alemão Miroslav Klose.

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