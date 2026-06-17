Foi interrogado 7h quando chegou aos EUA. No Iraque perdeu pai e irmão para o terror: esta é a história de Aymen Hussein

Interrogado durante sete horas antes de poder entrar nos EUA. Foi assim que começou a viagem de Aymen Hussein ao Mundial de 2026, em solo norte-americano. O avançado de 30 anos ficou retido no aeroporto de Chicago, sujeito a um longo interrogatório pelas autoridades de imigração, antes de finalmente ser autorizado a entrar.

Frente à Noruega, Aymen Hussein subiu mais alto do que todos e marcou o golo do Iraque. Um golo curto na duração, mas longo no significado. O resultado final acabou por sorrir aos noruegueses (4-1), mas o momento do avançado iraquiano resistiu ao desfecho.

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Hussein é hoje uma das figuras centrais da seleção do Iraque, um país que regressou ao Campeonato do Mundo depois de décadas de ausência (três derrotas em 1986, a única participação).

Mas a sua trajetória vai muito além do relvado. Nascido em Kirkuk, cresceu num contexto marcado pela instabilidade e pela violência que atravessou o Iraque durante grande parte da sua infância e adolescência. A vida familiar foi profundamente atingida pelo conflito.