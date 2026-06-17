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- 17 jun, 2026
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Mundial 2026
Foi interrogado 7h quando chegou aos EUA. No Iraque perdeu pai e irmão para o terror: esta é a história de Aymen Hussein
17 jun, 2026 - 16:42 • Redação*
O avançado iraquiano foi o nome que trouxe o Iraque de volta ao Mundial 40 anos depois. No primeiro jogo marcou aquele que é apenas o segundo golo do país nos Campeonatos de Mundo.
Interrogado durante sete horas antes de poder entrar nos EUA. Foi assim que começou a viagem de Aymen Hussein ao Mundial de 2026, em solo norte-americano. O avançado de 30 anos ficou retido no aeroporto de Chicago, sujeito a um longo interrogatório pelas autoridades de imigração, antes de finalmente ser autorizado a entrar.
Frente à Noruega, Aymen Hussein subiu mais alto do que todos e marcou o golo do Iraque. Um golo curto na duração, mas longo no significado. O resultado final acabou por sorrir aos noruegueses (4-1), mas o momento do avançado iraquiano resistiu ao desfecho.
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Hussein é hoje uma das figuras centrais da seleção do Iraque, um país que regressou ao Campeonato do Mundo depois de décadas de ausência (três derrotas em 1986, a única participação).
Mas a sua trajetória vai muito além do relvado. Nascido em Kirkuk, cresceu num contexto marcado pela instabilidade e pela violência que atravessou o Iraque durante grande parte da sua infância e adolescência. A vida familiar foi profundamente atingida pelo conflito.
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O pai, militar, foi assassinado em 2008 pela Al Qaeda, depois de recusar ceder a ameaças. Aymen Hussein tinha apenas 12 anos.
Anos mais tarde, a família voltaria a ser confrontada com outro desaparecimento doloroso, o do irmão, raptado pelo Estado Islâmico e nunca mais visto. Entre perdas e incertezas, o futebol acabou por surgir como refúgio.
Ainda assim a carreira esteve em risco. Desgostoso pelas tragédias que o assolaram, pensou em desistir do futebol mas foi a sua mãe que o impediu de atirar a toalha ao chão, insistindo que perseguisse o sonho de levar o Iraque ao Mundial.
Foi por campos modestos do norte do Iraque que começou a construir o seu caminho, antes de uma carreira marcada por passagens em vários países do Médio Oriente e do Norte de África. Entre mudanças constantes, clubes diferentes e contextos instáveis, manteve sempre uma constante: os golos. Na seleção (34 golos em 96 jogos), transformou-se num símbolo.
Mais do que um avançado, Aymen Hussein tornou-se a imagem de um Iraque que tenta reconstruir-se também através do futebol, carregando consigo uma geração que devolveu o país ao maior palco do jogo.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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