"Hat-trick" de Messi dá vitória à Argentina frente à Argélia

A Argentina venceu a Argélia por três bolas a zero, na primeira partida do grupo J.

Um hat-trick da estrela Lionel Messi entregou a vitória à seleção argentina, que foi a vencedora do último Mundial de 2022, no Qatar.

"A pulga" inaugurou o marcador ainda na primeira parte, aos 17 minutos. Na segunda parte do jogo, mais duas oportunidades assinadas pelo avançado do Inter de Miami fecharam o marcador.

Aos 38 anos, Messi é o 2º jogador mais velho a jogar pela Argentina no Mundial de Futebol, só atrás de Labruna, que pisou os relvados da competição com 39 anos, 8 meses, em 1958.

A Argélia teve um golo anulado ao início do jogo, por decisão do vídeo-árbitro.

Na seleção da Argentina, há nomes conhecidos pela Liga Portuguesa: Otamendi, o defesa-central que entrou aos 79 minutos de jogo, que acabou este ano o contrato com o Benfica, onde esteve desde a época de 20/21. Enzo Fernandes, que entrou a titular, também passou pelo plantel das águias na época de 2022/23, numa curta presença de apenas três meses.

Na seleção da Argélia,o nome Luca Zidane pode parecer-lhe familiar. O guarda-redes é filho do Zinédine Zidane, um nome histórico no futebol.

A partida entre a Argentina e a Argélia disputou-se no Estádio Arrowhead, em Kansas City.



