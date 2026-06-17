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Mundial 2026

"Hat-trick" de Messi dá vitória à Argentina frente à Argélia

17 jun, 2026 - 02:19 • Rita Vila Real

O número 10 da seleção argentina foi a estrela da partida frente à seleção argelina, para a inauguração do grupo J.

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A Argentina venceu a Argélia por três bolas a zero, na primeira partida do grupo J.

Um hat-trick da estrela Lionel Messi entregou a vitória à seleção argentina, que foi a vencedora do último Mundial de 2022, no Qatar.

"A pulga" inaugurou o marcador ainda na primeira parte, aos 17 minutos. Na segunda parte do jogo, mais duas oportunidades assinadas pelo avançado do Inter de Miami fecharam o marcador.

Aos 38 anos, Messi é o 2º jogador mais velho a jogar pela Argentina no Mundial de Futebol, só atrás de Labruna, que pisou os relvados da competição com 39 anos, 8 meses, em 1958.

A Argélia teve um golo anulado ao início do jogo, por decisão do vídeo-árbitro.

Na seleção da Argentina, há nomes conhecidos pela Liga Portuguesa: Otamendi, o defesa-central que entrou aos 79 minutos de jogo, que acabou este ano o contrato com o Benfica, onde esteve desde a época de 20/21. Enzo Fernandes, que entrou a titular, também passou pelo plantel das águias na época de 2022/23, numa curta presença de apenas três meses.

Na seleção da Argélia,o nome Luca Zidane pode parecer-lhe familiar. O guarda-redes é filho do Zinédine Zidane, um nome histórico no futebol.

A partida entre a Argentina e a Argélia disputou-se no Estádio Arrowhead, em Kansas City.


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