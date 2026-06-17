Mãe de Vozinha vai viajar para os Estados Unidos para ver o filho jogar

Na estreia de Cabo Verde no Mundial, a estrela de um improvável e histórico empate frente à campeã europeia Espanha foi o guarda-redes, Vozinha. No final do jogo, dedicou a exibição aos avós e lamentou que a sua mão não pudesse estar no estádio de Atlanta devido a problemas com o visto de entrada nos Estados Unidos.

Mas para o próximo jogo frente ao Uruguai, que se realiza em Miami no domingo, a mãe Ana Cândida Évora já vai estar no Hard Rock Stadium.

A decisão foi anunciada pelo congressista norte-americano Hakeem Jeffries em comunicado esta quarta-feira, após uma conversa com o secretário de Estado, Marco Rubio: "Nenhuma mãe deve perder a oportunidade de ver o seu filho a fazer história", refere.

"É um privilégio anunciar que a mãe de Vozinha poderá conseguir um visto a tempo de ir ao jogo deles neste domingo", indica também o comunicado.

O filho foi o MVP do jogo entre Cabo Verde e Espanha e ganhou popularidade nas redes sociais, conquistando mais de 12 milhões de seguidores no espaço de dois dias.

Segundo a lei norte-americana, cidadãos de Cabo Verde e de dezenas de outros países têm que depositar fianças de 15 mil dólares para entrar nos Estados Unidos, uma prática que foi suspensa para detentores de bilhetes para o Mundial.

No entanto, à Reuters, a mãe de Vozinha disse que foram os altos custos da viagem que impossibilitaram estar nos Estados Unidos.

Agora, segundo Jeffries, já estão a ser feitos preparativos para que Vozinha e a sua mãe estejam juntos em Miami.

À Lusa, Ana Cândida Évora, 60 anos, confessou nem ter passaporte, mas confirmou que já foi contactada e aguarda a conclusão de todo o expediente para poder viajar, passaporte e bilhete de avião incluídos: "Tratam de tudo, só tenho de ir".

"No segundo jogo, vou estar lá, ao lado do meu filho, para lhe dar todo o apoio", contou.

Cabo Verde vai ainda enfrentar, na fase de grupos do Mundial 2026, as seleções do Uruguai, no domingo, em Miami, e da Arábia Saudita, a 26 de junho, em Houston.

No grupo H, que integra os Tubarões Azuis, as quatro seleções têm um ponto cada, após a primeira jornada.