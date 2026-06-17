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Mundial 2026

Nélson Semedo: "Sabemos da responsabilidade e da qualidade que temos, não foi possível ganhar"

17 jun, 2026 - 21:47

Lateral para não haver pressas a definir a qualidade da seleção nacional depois de um jogo “menos conseguido”. Portugal empatou com a RD Congo na estreia do Mundial.

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O lateral Nélson Semedo, que entrou aos 72’ por Nuno Mendes no empate contra a RD Congo, pediu na zona mista, em Houston, para não haver pressas a definir a qualidade da seleção nacional depois de um jogo “menos conseguido”.

Objetivo

“Metemos essa expectativa [de ganhar o Mundial] em nós próprios. Sabemos da responsabilidade e da qualidade que temos, hoje não foi possível ganhar, mas de certeza que daremos uma boa resposta.”

Estatuto

“Não podemos medir a qualidade, a nível coletivo, quando um jogo corre menos bem. Acho que o nosso trajeto tem sido bom, fizemos uma boa qualificação para o Mundial. Acho que não podemos julgar a qualidade da equipa num jogo menos conseguido…”

O que se pode retirar deste jogo?

“Podemos sempre retirar aspectos positivos quando não se ganha, como também podemos tirar os aspetos negativos. Há sempre coisas a melhorar, sabemos quais são. Vamos já começar a trabalhar amanhã [quinta-feira] para melhorar isso, para nos apresentarmos no próximo jogo da melhor maneira.”

Euforia esfriada

“Percebo o lado dos portugueses, se calhar quando eu era miúdo estive no lado deles, mas peço que acreditem em nós, no processo, foi o primeiro jogo de uma competição que é comprida. Temos dois jogos ainda na fase de grupos e tenho a certeza que vamos fazer um bom trabalho. Vamos dar tudo para lhes dar alegrias.”

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