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Mundial 2026

Noruega goleia o Iraque com "bis" de Haaland

17 jun, 2026 - 01:15 • Rita Vila Real

No primeiro encontro da história entre as duas seleções, a Noruega conseguiu superioridade com 4 golos, contra um Iraque que chegou a conseguir o empate a uma bola.

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A Noruega venceu por 4 -1 a seleção do Iraque, numa partida para o grupo I do Mundial de 2026.

O goleador do Manchester City Erling Haaland estreou-se no Mundial com o primeiro golo da partida, aos 28 minutos. Ainda antes do fim da primeira parte, o avançado norueguês bisou.

Aos 38 minutos, Ayman Hussein, fez o único golo da partida para a seleção iraquiana.

Aos 76 minutos, o defesa do Genoa, Leo Ostigard, faz o terceiro golo a favor da seleção norueguesa.

Já nos descontos, a pouco menos de 4 minutos do fim da partida, um auto-golo de Aymen Hussein faz o o 4-1 para a Noruega.

Na seleção da Noruega, há dois nomes conhecidos na liga portuguesa, no plantel do Benfica, que também fizeram a sua estreia no Mundial: Fredrik Aursnes, o médio que foi titular na partida, e Andreas Schjelderup a saltar do banco aos 73 minutos.

Foi a primeira vez na história que o Iraque e a Noruega se defrontaram.

A Noruega não disputava o Campeonato do Mundo desde 1998. No seu último jogo realizado na competição de futebol, perdeu frente à Itália por 1-0.

Já o Iraque, volta a disputar um Campeonato do Mundo, depois de 40 anos de ausência. O seu último jogo na competição foi em 1986, com derrota frente ao México por 1-0.

O jogo ocorreu no Gilette Stadium, em Boston, no estado norte-americano de Massashussets. O estádio é casa da equipa da NFL New England Patriots.

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