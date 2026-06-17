Rúben Dias falha o primeiro jogo de Portugal no Mundial 2026

Na conferência de imprensa de antevisão para a estreia da seleção portuguesa no Mundial de 2026, Roberto Martinez anuncia a ausência de Rúben Dias no Portugal-Congo.

Questionado pela Renascença sobre o estado de saúde de Rúben Dias, Martinez admite que o central "teve um golpe durante o jogo contra a Nigéria", e depois de realizados testes, a conclusão da equipa técnica foi "não arriscar", apesar da fragilidade não ter relação "com aquilo que aconteceu na sua época com o Manchester City", garante o selecionador.

A ausência de Ruben Dias não condiciona, porém, a opção de Martinez para a defesa portuguesa. "Temos jogadores que também conseguem jogar nas posições de centrais, já usamos o Ruben Neves e já usamos o Diogo Dalot", explica.

"Acho que a preparação foi perfeita a todos os níveis" admite o selecionador, que fala de uma preparação a um nível "muito alto", sem esquecer a adaptação ao fuso horário e às condições climatéricas dos Estados Unidos, onde Portugal inaugura a presença na competição, em Huston, no estado norte-americano do Texas.

Sobre o treino cancelado pelo mau tempo, Martinez diz que "foi mais uma oportunidade para trabalhar aquilo que é este Mundial", um momento para "esperar o inesperado e tentar utilizar aquilo que acontece para acrescentar a preparação dentro do grupo".

"As condições são excelentes e agora já estamos prontos para o jogo", garante o selecionador nacional.

Sobre o primeiro adversário, a seleção da República Democrática do Congo, Roberto Martinez analisa que lhe espera "uma equipa muito flexível taticamente", que consegue pressionar "no o bloco médio, alto, agressivo" e com experiência em "duelos físicos e um jogo vertical", semelhante à tática nigeriana, que defrontou Portugal no último jogo amigável antes da partida para os Estados Unidos.

"O foco é continuar o trabalho feito durante três anos e meio" é a resposta de Roberto Martinez às notícias de uma possível saída dos comandos da seleção das quinas. "O meu contrato termina depois do Mundial, eu acho que não é notícia, é um facto", salienta.

A marcar o início da conferência, Bruno Fernandes acompanhou o selecionador na conferência de imprensa.

O médio respondeu às críticas pelas idas à praia dos jogadores, momentos que "estavam planeados", e que "fazem parte da adaptação".

"Se não estivéssemos na praia teríamos que estar fechados no quarto do hotel, o que provavelmente não é o melhor para a questão física pelo facto de não termos tanta capacidade para fazer mobilidade, para nos mexermos, para andar um bocado e também para ter momentos de grupo" explica o camisola 8.

Sobre a popularidade das quinas para conquistar o título, Bruno Fernandes diz que “a melhor seleção de sempre é sempre aquela que ganha, por isso, eu espero que no final desta competição, poderámos ser assim intitulados, porque seria bom sinal”.

"Temos uma enorme responsabilidade pelo facto de a nossa seleção estar cheia de grandes jogadores e de grandes talentos que podem decidir jogos e fazer com que Portugal chegue bem longe ", assume.