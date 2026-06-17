"Temos tanta qualidade, acaba por saber a pouco marcarmos só um golo e não procurarmos mais”: o lamento de Ramos

O avançado Gonçalo Ramos, que entrou aos 83', lamentou a falta de ambição da seleção nacional, em Houston, depois do empate na estreia do Mundial, por 1-1, com a RD Congo.

Jogo

“Começámos bem o jogo, isso é o ponto mais positivo que podemos retirar. Depois, temos de melhorar, acima de tudo, depois do golo. Continuar. Porque uma vantagem de um golo não é suficiente para estar confortável numa competição como esta. Todas as equipas têm muita qualidade, todas as equipas podem fazer um golo. Temos de continuar a jogar o nosso jogo independentemente do resultado, claro salvo exceções.”

Jogo II

“Numa fase como esta, temos de procurar o segundo golo, depois temos de procurar o terceiro, não nos podemos acomodar. Foi isso que acabou por faltar à equipa depois do golo.”

Utilização

“Todos nós gostaríamos de jogar mais tempo, eu estou preparado para jogar 90 minutos ou 1.”

Falta de ambição

“Acabámos por parar de procurar o golo, é frustrante para os pontas de lança. Mas foi o João Neves que marcou o golo, não estamos dependentes dos pontas de lança. Todos podem marcar, todos podem contribuir. Temos de continuar a procurar o golo, porque no fundo é isso a alegria do futebol, é isso que estamos aqui para fazer. Temos tanta qualidade, acaba por saber a pouco marcarmos só um golo e não procurarmos mais.”

O que vem aí

“Temos capacidade para mais, para ganhar a qualquer equipa do mundo, temos tempo para refletir e trabalhar até ao próximo jogo. É uma coisa boa desta competição, temos tempo para averiguar o que falhou, é o que vamos fazer nestes dias.”