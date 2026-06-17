Tomás Araújo: “Foi muito passe lateral e muito passe para trás, não conseguimos criar muito perigo"

O central Tomás Araújo, que rendeu Rúben Dias no 11 de Roberto Martínez, estava insatisfeito com o nível de jogo da seleção portuguesa, depois do empate na estreia contra a República Democrática do Congo. O defesa do Benfica deixou um pedido: "Confiem em nós".



Jogo insuficiente

“Foi muito passe lateral, passe lateral, muito passe para trás, não conseguimos criar muito perigo. Na segunda parte mudou um bocadinho, criámos algumas situações de perigo, mas foi insuficiente.”

Golo da RD Congo

“Um golo de bola parada que não pode acontecer, o homem entrou nas minhas costas, penso que tenho de estar ali melhor, falar mais com os meus colegas também. Vamos trabalhar nisso, no próximo jogo vamos dar resposta.”

Abordagem do adversário

“Tivemos muita bola, mas não conseguimos criar, sabíamos que a RD Congo ia jogar numa linha de 5 [defesas], bloco baixo, faltou circular um bocadinho melhor a bola, fazer um passe mais entrelinhas, passes verticais…”

Horizonte

“É o início, ainda falta muito, temos muita confiança em nós próprios. Confiem em nós que vai correr bem.”