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🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #8: Portugal entra no lugar dos sonhos com um mini pesadelo
18 jun, 2026 - 10:00 • Inês Braga Sampaio
A seleção portuguesa estreou-se no Mundial 2026 com um empate frente à RD Congo, que levantou mais ainda as dúvidas. Isto num final de jornada em que os favoritos fizeram o seu trabalho. E agora, Martínez?
Não é como começa, é como acaba. Um chavão repetido uma e outra vez, mas que tem algum colhimento no Campeonato do Mundo e que Portugal espera que se torne verdadeiro este verão.
A seleção nacional arrancou a caminhada no Mundial 2026 com um empate, por 1-1, diante da República Democrática do Congo. O que parecia encaminhar-se para uma vitória fácil tornou-se um pesadelo de letargia, problemas defensivos e mais perguntas ainda do que aquelas com que a equipa começara.
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A verdade, contudo, é que começar mal até tende a sinónimo de terminar bem: a Espanha, em 2010, arrancou com uma derrota diante da Suíça. A seleção feminina de Espanha foi goleada pelo Japão na primeira jornada do Mundial 2023. Portugal iniciou o Euro 2016 com um empate frente à Islândia (e depois mais dois). A Argentina perdeu com a Arábia Saudita no primeiro jogo do Mundial 2022. Falamos de três campeões do mundo e um campeão da Europa. Se calhar, é melhor começar mal e construir "momentum", como os ingleses gostam de dizer, do que entrar de rompante e perder o ímpeto ao longo do torneio.
Ainda assim, todos gostam de vencer e há duas candidatas que responderam à chamada logo a abrir: a Inglaterra, num "thriller" com a Croácia; e a Colômbia, que já lidera o grupo de Portugal, após derrotar o Uzbequistão, próximo rival da equipa das quinas. E que bem jogam Harry Kane e Luis Díaz.
No Grupo L, o Gana marcou no último suspiro e fez de Carlos Queiroz o selecionador mais velho de sempre a vencer em Mundiais. Haja um português a sorrir.
Desce a cortina sobre a primeira jornada do Mundial 2026 e arranca, esta quinta-feira, a segunda, com jogos dos Grupos A e B. A Renascença vai continuar a acompanhar cada jogo, cada golo, cada momento.
🕹️ O futebol foi isto
- Portugal 1-1 RD Congo: Quem esteja com problemas de insónias pode ir rever a estreia de Portugal. A equipa de Roberto Martínez até começou muito bem, com futebol paciente mas envolvente, e o magnífico golo de João Neves (que salto! que cabeçada!) parecia abrir caminho a uma vitória tranquila, mas depois Portugal pareceu abdicar de jogar e Yoane Wissa empatou. E foram os congoleses os mais ameaçadores até ao final. Uma estreia dececionante.
- Inglaterra 4-2 Croácia: Um despertar violento e delicioso, depois do soporífero anterior, e um dos melhores jogos do Mundial até agora. Um vaivém em que Harry Kane ("who else?") bisou, Martin Baturina e o ex-Benfica Petar Musa empataram, e depois apareceram Jude Bellingham e Marcus Rashford a dar o triunfo à Inglaterra. Parecia uma final.
- Gana 1-0 Panamá: O ganeses, sem Thomas Partey (impedido de entrar no Canadá, por alegadamente mentir ao declarar que nunca fora acusado de um crime — está acusado de oito, sete de violação e um de agressão sexual), entraram a vencer, com um golo de Caleb Yirenkyi aos 95 minutos. Carlos Queiroz tornou-se, aos 73 anos e 108 dias, o selecionador mais velho a ganhar num Mundial.
- Uzbequistão 1-3 Colômbia: Portugal não ganha o seu jogo? A Colômbia aproveita para saltar para a liderança do Grupo K. O ex-FC Porto Luis Díaz brilhou com uma assistência para Daniel Muñoz e um golo, Abbosbek Fayzullaev empatou pelo meio e Jaminton Campaz confirmou a vitória colombiana aos 99 minutos.
🎨 Si yo fuera Maradona
Numa altura em que muito se debate pontas de lança em Portugal, há um em Inglaterra que, aos 32 anos, mostra como se faz. Harry Kane passou muitos anos a penar no Tottenham e agora está cheio de fome. Bis à Croácia e igualou Gary Lineker como o jogador inglês com mais golos em fases finais do Mundial, com dez. A este tanque ainda não faltam balas.
🎙️ Fala que tu falas bem
"Numa fase como esta, temos de procurar o segundo golo, depois temos de procurar o terceiro, não nos podemos acomodar. Foi isso que acabou por faltar à equipa depois do golo. (...) Temos tanta qualidade, acaba por saber a pouco marcarmos só um golo e não procurarmos mais", disse Gonçalo Ramos, que entrou em campo aos 82 minutos, após o empate de Portugal.
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🔦 Uma sugestão
O portal "The Athletic" olhou para os relvados do Mundial 2026, ficou encadeado com os pés que os pisavam e decidiu descobrir por que razão tantos jogadores usam chuteiras rosa-choque.
🎲 O que vem aí
- Chéquia-África do Sul, 17h00 (SportTV5)
- Suíça-Bósnia e Herzegovina, 20h00 (RTP, SportTV, LiveModeTV)
- Canadá-Qatar, 23h00 (SportTV5)
- México-Coreia do Sul, 02h00 (SportTV5)
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