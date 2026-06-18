📝 As notas do Sousa no dia 7 de Mundial: esta Inglaterra entusiasma e ainda o Uzbequistão-Colômbia

Não foi só o Portugal-RD Congo a marcar a quarta-feira no Campeonato do Mundo. Vamos então olhar para as notas breves dos encontros que fecharam a primeira jornada. Há riqueza nesta Inglaterra - e sempre Harry Kane Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A convocatória de Thomas Tuchel pareceu deixar meio mundo em pânico pelas ausências de puros-sangue como Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold ou Adam Wharton. O alemão que orienta a Inglaterra parece ter uma personalidade difícil de lidar, mas costuma estar bem ciente do que pretende nas suas equipas. E viu-se isso durante o apuramento, mas também na formação que se estreou a bater a Croácia em Dallas: existem diversas variantes de saída para bater a pressão rival, com capacidade para os laterais ligarem mais por dentro, mas também para gerar saídas por fora (notáveis as jogadas dos últimos dois golos, com várias semelhanças na génese). Para não falar dos lances de bola parada, com penálti ganho e golo marcado após cantos, fora outras ocasiões de perigo. Quem lidera esta equipa (em campo) é Harry Kane. Como na Baviera, baixa para "quarterback", algo apropriado nestes estádios habituados a outro futebol e liga jogo com categoria também mais adiante. É playmaker, goleador, capitão, referência, tudo num homem só. Magia de Luis Díaz e uns uzbeques competitivos

Na dianteira do grupo de Portugal, está já uma fortíssima Colômbia, que bateu um combativo Uzbequistão. Brilhou Luis Díaz, protagonista com movimentos entre a esquerda e o corredor central (onde descortinou passe tremendo para o 1-0 de Daniel Muñoz). Muito participativo, juntou golo à assistência, depois de recuperação, condução e passe do jovem Gustavo Puerta (boa surpresa na meia-direita). A turma cafetera mostrou competência no ataque organizado e ainda deu para ver detalhes de um James Rodríguez já diferente, mas sempre a flutuar por toda a parte para estar em contacto com a bola. Os asiáticos foram mais diretos e verticais nas saídas para o ataque, mas mostraram argumentos. A jogada do golo foi bem trabalhada, com destaque para o movimento na meia-direita de Shomurodov (móvel, físico e capaz de atacar cruzamento na área) e o sentido de posição para finalizar do jovem talento Fayzullaev - numa equipa em que o descarado e atlético ala direito Karimov também deixou ótimos detalhes.