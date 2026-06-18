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Mundial 2026

Carlos Queiroz é o selecionador mais velho de sempre a vencer em Mundiais

18 jun, 2026 - 09:05 • Inês Braga Sampaio com Lusa

Caleb Yirenkyi foi o herói dos ganeses, que somam os primeiros três pontos no Mundial 2026. Treinador português superou o alemão Otto Rehhagel e é agora o treinador mais velho de sempre a vencer um jogo em Mundiais.

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O treinador português Carlos Queiroz tornou-se, na madrugada desta quinta-feira, o selecionador mais velho a ganhar numa fase final do Campeonato do Mundo.

Caleb Yirenkyi foi o herói, ao marcar o golo da formação africana, aos 90+5 minutos, selando o quarto desaire em quatro jogos dos panamianos em Mundiais, após os três de 2018.

Queiroz tornou-se, aos 73 anos e 108 dias, o selecionador mais velho a ganhar num Mundial. Ultrapassou o alemão Otto Rehhagel, que, com 72 anos e 317 dias, levou a Grécia a um triunfo no Mundial 2010.

Na classificação, a equipa do treinador português, no quinto Mundial consecutivo, depois de uma presença com Portugal (2010) e três com o Irão (2014, 2018 e 2022), soma os mesmos três pontos da Inglaterra, que venceu a Croácia por 4-2.

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