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Mundial 2026
Carlos Queiroz, o senhor cinco Mundiais: "Lutámos como guerreiros, ganhámos o jogo com inteligência"
18 jun, 2026 - 11:22 • Lusa
O treinador português estreou-se no Mundial com uma vitória depois da hora: Gana 1-0 Panamá. Veja o que disse Queiroz após início prometedor.
O selecionador português Carlos Queiroz considerou esta terça-feira que o Gana venceu o Panamá "com inteligência", após o triunfo por 1-0 na estreia das duas equipas no Grupo L do Mundial2026 de futebol.
"Primeiro tivemos de sofrer, lutámos como guerreiros. Ganhámos o jogo com inteligência", afirmou o técnico português, que disputa o quinto Mundial, após o encontro disputado em Toronto, no Canadá.
O único selecionador português presente na fase final deste Mundial explicou que a estratégia ganesa passou por conceder iniciativa ao adversário, apostando na organização defensiva e na paciência para explorar o momento certo para chegar ao golo.
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"Na primeira parte tivemos de sofrer perante uma grande equipa. Eles sabem jogar, sabem o que fazem. Sabíamos que iam controlar o jogo, mas a nossa estratégia passava por deixá-los assumir esse controlo e, passo a passo, esperar pelo momento certo para marcar", justificou.
O golo da vitória surgiu apenas aos 90+5 minutos, por Caleb Yirenkyi, depois de uma assistência de Brandon Thomas-Asante, numa altura em que o encontro parecia encaminhar-se para um empate sem golos.
"Foi assim que preparámos o jogo, porque acreditávamos que era a forma de vencer. Conseguimos manter-nos organizados, fomos pacientes e aproveitámos a oportunidade quando ela surgiu", acrescentou Queiroz.
Já selecionador panamiano, Thomas Christiansen, lamentou a forma como a sua equipa alterou o plano de jogo após o intervalo, acabando por favorecer o estilo pretendido pelos ganeses.
"Na segunda parte entrámos no jogo deles, baseado em transições e num futebol mais direto, em vez de mantermos a ideia que tínhamos definido, que passava por controlar o jogo, sair a jogar desde trás com clareza e sentirmo-nos confortáveis em posse", analisou.
Apesar da derrota nos descontos, Christiansen mostrou confiança na capacidade da sua equipa para recuperar nos restantes encontros da fase de grupos.
"Tínhamos muita confiança de que este jogo poderia trazer-nos um resultado positivo, mas agora temos de seguir em frente. Ainda faltam dois jogos e queremos competir para vencer. Vamos procurar fazer o melhor possível", concluiu.
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