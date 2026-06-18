- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
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Mundial 2026
Colômbia cumpre e derrota o Uzbequistão
18 jun, 2026 - 03:17 • Rita Vila Real
Vitória sólida da Colômbia contra os estreantes do Uzbequistão ofusca empate da seleção portuguesa no grupo K.
A Colômbia venceu o Uzbequistão por 3-1, numa partida para o grupo K, o mesmo da seleção portuguesa.
Cinco minutos antes do fim da primeira parte, o lateral do Crystal Palace Daniel Muñoz abriu o marcador a favor da Colômbia.
Já na segunda parte, o Uzbequistão consegue fazer o empate com um golo assinado por Abbos Fayzullaev, autor do primeiro golo do Uzbequistão num Campeonato do Mundo.
Pouco depois, o ex-FC Porto Luís Diaz fez o 2 a 1 a favor dos colombianos. O extremo, que atualmente joga no Bayern de Munique, foi considerado o melhor jogador em campo.
Com o tempo prestes a esgotar-se, aos 98 minutos, a Colômbia conseguiu reforçar a vantagem e fazer o terceiro golo, assinado pelo avançado Jaminton Campaz.
A seleção colombiana tem vários nomes conhecidos do futebol português, a começar pelo capitão, James Rodríguez, que representou o Futebol Clube do Porto por três épocas, entre 2010 e 2013. Atualmente, o médio joga pelo Minnesota United, nos Estados Unidos da América.
Atual ponta de lança do Sporting, Luís Suarez começou a titular na partida. Já Richard Ríos, o meio-campista do Benfica, começou a partida no banco. Entrou apenas aos 79 minutos.
Com o técnico Fabio Cannavaro, campeão do mundo com a Itália em 2006 no comando da equipa, a seleção uzbeque estreou-se no Mundial embalada por uma campanha promissora nas Eliminatórias Asiáticas, com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota em 10 jogos.
Já a Colômbia inicia a sua sétima presença no campeonato do Mundo.
Este foi o segundo jogo para o grupo K da competição.
A partida de estreia para o clã ficou marcada por um empate a uma bola entre Portugal e a República Democrática do Congo.
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