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Mundial 2026

Congolês que marcou a Portugal foi atacado com ácido e quase ficou cego

18 jun, 2026 - 20:55 • Diogo Camilo

Wissa marcou o primeiro golo da República Democrática do Congo em Mundiais. Em 2021, a carreira esteve em risco depois de ter sido atacado com ácido sulfúrico por uma mulher que tentava sequestrar a sua filha.

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Yoane Wissa é a estrela da República Democrática do Congo neste Mundial 2026 e marcou o primeiro golo da seleção em Campeonatos do Mundo frente a Portugal, mas a história poderia ter sido bem diferente.

O avançado do Newcastle foi notícia a 2 de julho de 2021, quando foi vítima de um ataque com ácido sulfúrico por uma mulher que tentava sequestrar a sua filha, quando jogava em França, no Lorient.

Wissa estava em casa quando a campainha tocou. Abriu a porta e foi atacado com ácido, com a mulher a ter tentado sequestrar a sua filha. No dia seguinte, a mesma mulher atacou outra pessoa com ácido e foi identificada pela polícia. Em janeiro de 2025 foi condenada a 18 anos de prisão pelos ataques.

O ácido provocou graves queimaduras nos olhos ao avançado congolês. Wissa precisou de cirurgia e os médicos chegaram a temer que perdesse a visão.

A recuperação, física e psicológica, demorou seis meses. Wissa mudou-se nesse verão para Inglaterra, para o Brentford, onde tornou-se uma figura do clube inglês, com 49 golos em 149 jogos. No último verão mudou-se para Newcastle, clube que pagou quase 60 milhões de euros pelo seu passe.

A temporada no norte de Inglaterra não correu bem (fez apenas 3 golos em 28 jogos), mas começa o Mundial da melhor forma, depois de três golos na qualificação para o Mundial.

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