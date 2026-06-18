"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros em Houston de Portugal?

O empate de Portugal frente a uma seleção inferior – e principalmente a falta de ideias no último terço – não é uma estreia para os adeptos portugueses. As críticas costumam passar por vários temas: a gestão de Ronaldo, as escolhas de Martínez e o jogo muito mastigado. Todos são "habitués" para quem vive a seleção.

Mas para quem está mais afastado, o choque é maior. É o caso da imprensa internacional que está a cobrir o Campeonato do Mundo. No final do Portugal-RD Congo, Bola Branca pôs do outro lado jornalistas de vários países para perceber o que acharam da exibição portuguesa.

As respostas vão da desilusão pelo futebol praticado à falta de unanimidade em torno de Cristiano Ronaldo.

Ficou desiludido ou surpreendido com a exibição de Portugal?

Germán Dobarro, Cadena COPE, Espanha

Sim, fiquei. Achei que era uma equipa sem ritmo, sem profundidade, que não criou qualquer perigo. Também notei alguma inconsistência na defesa. Sei que nenhum dos centrais titulares esteve em campo, e isso influencia, obviamente, o desempenho dessa zona do campo. Mas esperava que Portugal vencesse com tranquilidade.

Darcys Lucena, FM Center, Venezuela

Penso que o mundo inteiro está surpreendido. Porque parecia um jogo fácil para Portugal, mas acabou por ser muito complicado.

Léopoldo Salazar,Televen, Venezuela

Sim, de certa forma, sim. Admira-me que Portugal não tenha apresentado mais variações quando percebeu que o jogo estava a complicar-se. Continuou a insistir na mesma fórmula e as substituições não resultaram. Gostava de ter visto Portugal com mais recursos, com mais opções. Foi isso que me surpreendeu.

Francesco Pietrella, La Gazetta dello Sport, Itália

Sim, foi inesperado. Mas já o tínhamos visto aqui em Houston, na Alemanha, na vitória por 7-1 com o Curaçau. Foi um jogo diferente, uma equipa diferente. Mas hoje foi inesperado ver tantas exibições individuais desinspiradas, como a de Cristiano Ronaldo.



Depois desta exibição, Cristiano Ronaldo deve continuar a ser titular?

Germán Dobarro, Cadena COPE, Espanha

Acho que tirar o Cristiano é muito complicado. E também compreendo o papel do Roberto Martínez. Se me perguntarem se acha que o Cristiano deve jogar, eu diria que sim, simplesmente porque é o Cristiano Ronaldo. Tal como diria que Messi tem sempre de jogar na Argentina, não porque marcou três golos.

Darcys Lucena, FM Center, Venezuela

Sou das que acredita que Cristiano Ronaldo ainda tem muito para contribuir para esta equipa. Não sei se deve ser titular em todos os jogos, nem se deve jogar os 90 minutos, mas o peso e o nome de Cristiano Ronaldo são enormes. Vimos o estádio todo a aplaudir cada vez que o Cristiano tocava na bola, todas as camisolas eram do Cristiano Ronaldo. A liderança deste jogador não existe em mais nenhuma selecção, e penso que Portugal tem de aproveitar isso.

Léopoldo Salazar, Televen, Venezuela

O Gonçalo Ramos tem jogado pouco no PSG esta temporada. E quanto às outras opções, não sei se colocaria o João Félix na posição 9. Não me parece que superariam o que Cristiano Ronaldo poderia oferecer. Portanto, respondendo à sua pergunta, sim, acho que precisa de continuar a ser titular.

Francesco Pietrella, Gazetta dello Sport, Itália

Na minha opinião, Ronaldo não está à altura. Portugal podia jogar melhor sem ele. Porque, na minha opinião, Bernardo Silva e Bruno Fernandes também não fizeram uma boa partida. Já o Pedro Neto fez uma boa partida. Mas, na minha opinião, é estranho ver o Ronaldo a jogar desta forma.