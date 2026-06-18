Golo do Gana no último suspiro torna Carlos Queiroz o mais velho de sempre a vencer

O Gana, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, venceu na madrugada desta quinta-feira o Panamá, por 1-0, com um golo ao cair do pano, em encontro da primeira jornada do Grupo L do Mundial 2026, disputado em Toronto, no Canadá.

Caleb Yirenkyi foi o herói dos ganeses, ao marcar o golo da formação africana, aos 90+5 minutos, selando o quarto desaire em quatro jogos dos panamianos em Mundiais, após os três de 2018.

Com este triunfo, Carlos Queiroz tornou-se, aos 73 anos e 108 dias, o selecionador mais velho a ganhar num Mundial. Ultrapassou o alemão Otto Rehhagel, que, com 72 anos e 317 dias, levou a Grécia a um triunfo no Mundial 2010.

Na classificação, a equipa do treinador português, no quinto Mundial consecutivo, depois de uma presença com Portugal (2010) e três com o Irão (2014, 2018 e 2022), soma os mesmos três pontos da Inglaterra, que venceu a Croácia por 4-2.