Os números, as histórias e as curiosidades improváveis da primeira jornada do Mundial

A primeira jornada do Mundial deixou muito mais do que golos e resultados. Entre recordes históricos, estreias absolutas e histórias improváveis, os primeiros dias da competição ofereceram uma pequena amostra daquilo que está para vir. Números e recordes Lionel Messi continua a (re)escrever a história. Os três golos frente à Argélia valeram-lhe uma panóplia de recordes, incluindo igualar Mbappé como únicos jogadores a marcarem um hat-trick enquanto campeões mundiais vigentes. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O argentino igualou Miroslav Klose no topo dos melhores marcadores de sempre dos Mundiais (16), ultrapassou Pelé no número de participações em golos (24), superou Rivaldo no capítulo dos golos de fora da área (6) e tornou-se no jogador mais velho a conseguir um hat-trick em fases finais, retirando esse registo a Cristiano Ronaldo.

Ao lado de CR7, tornou-se ainda no primeiro jogador a disputar seis Mundiais. Já Cristiano Ronaldo entrou para a história por uma estatística menos feliz: tornou-se no jogador de campo com mais encontros sem marcar em Mundiais, com 17. Portugal também conseguiu um feito inédito menos positivo, ao tornar-se na primeira seleção a terminar um jogo com mais de 75% de posse de bola e, mesmo assim, rematar menos vezes do que o adversário.

Harry Kane também deixou a sua marca. O avançado inglês igualou Gary Lineker como melhor marcador inglês em Mundiais (10) e David Beckham no número de edições em que marcou (3). Kylian Mbappé ultrapassou Just Fontaine e passou a ser o francês com mais golos em fases finais (14).

Com a goleada 7-1 frente a Curaçau, a Alemanha chegou aos 239 golos em Mundiais e tornou-se na seleção mais concretizadora da história da competição, superando o Brasil (238). Já Carlos Queiroz tornou-se no treinador mais velho de sempre a vencer um encontro numa fase final, com o triunfo tardio do Gana frente ao Panamá. No lado das curiosidades estatísticas, Mikel Oyarzabal protagonizou um recorde improvável. Na partida frente a Cabo Verde demorou 30 minutos para tocar pela primeira vez na bola, um máximo nos Campeonatos do Mundo. Cabo Verde entrou igualmente para a história ao efetuar apenas uma falta contra a Espanha. Trata-se do número mais baixo de sempre para uma seleção num jogo do Mundial. Histórias para lá dos números

Poucas imagens simbolizam melhor este início de Mundial do que a de Aymen Hussein. O avançado iraquiano esteve sete horas retido e a ser interrogado no aeroporto de Chicago antes de receber autorização para entrar nos Estados Unidos. Dias depois, marcou frente à Noruega e tornou-se no autor do primeiro golo do Iraque em Mundiais em quatro décadas. Também Breel Embolo viveu uma preparação atribulada. Problemas judiciais impediram-no de viajar com o restante grupo suíço e só mais tarde se juntou à equipa. Na estreia, respondeu com um golo frente ao Catar. Em Cabo Verde, a grande figura foi Vozinha. O guarda-redes de 40 anos, que representa o Desportivo de Chaves e passou pela Segunda Liga portuguesa, foi eleito homem do jogo na estreia histórica dos "Tubarões Azuis" em Mundiais, no empate contra a campeã europeia Espanha. Outro nome que emocionou foi o de Yan Diomandè. O jovem extremo da Costa do Marfim foi eleito melhor em campo diante do Equador. Antes de partir para o Mundial, escreveu uma carta à irmã, que morreu aos 15 anos depois de lhe meterem uma substância numa bebida, onde confessava que, desde a sua morte, deixara de conseguir sentir emoções. O prémio acabou por ser mais um capítulo de uma história de superação. A primeira jornada ficou ainda marcada por quatro estreias absolutas no marcador. Yoane Wissa, Abbosbek Fayzullaev, Ali Olwan e Jeremy Comenencia apontaram os primeiros golos das histórias de República Democrática do Congo, Uzbequistão, Jordânia e Curaçau em Campeonatos do Mundo. Apesar de nenhuma das seleções ter vencido, representaram o primeiro passo destes países na grande competição do mundo do futebol. As curiosidades improváveis