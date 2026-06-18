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Mundial 2026
Tuchel não gostou da "parede de 50 fotógrafos” à frente dele durante o hino. E fez um pedido à FIFA
18 jun, 2026 - 16:35 • Redação*
“Eu estava à espera deste momento e estragou um pouco a minha experiência”, confessou o alemão, o selecionador de Inglaterra que se estreou com um 4-2 contra a Croácia.
O selecionador inglês Thomas Tuchel mostrou o seu desagrado com a posição dos fotógrafos durante o hino inglês, antes do jogo contra a Croácia, na jornada inaugural do Grupo L do Mundial.
“Eu estava à espera deste momento. Foi um momento muito, muito especial e eu estava a pé em frente a uma parede de 50 fotógrafos, a meio metro de distância, e não conseguia ver um único jogador. Estragou um pouco a minha experiência”, disse Tuchel, na conferência de imprensa.
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"Estou a implorar à FIFA para mudar a posição dos fotógrafos no hino nacional", acrescentou.
Durante o "God save the King", o selecionador ainda tentou pedir aos fotógrafos que se afastassem, mas acabou por apenas ver os jogadores através dos ecrãs gigantes do estádio.
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De recordar que neste Mundial também existe uma nova disposição dos jogadores durante os hinos.
Ao contrário do que acontecia anteriormente, todos os jogadores da ficha de jogo vão agora para o centro do terreno durante o hino. Os jogadores ficam dispostos numa espécie de círculo, deixando apenas a equipa técnica no banco de suplentes.
Resta saber se a FIFA terá em conta o testemunho do técnico alemão e se alguma alteração ao posicionamento dos fotógrafos nas próximas partidas.
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Apesar de o pré-jogo não ter sido ideal para Tuchel, o jogo acabou por ter um desfecho positivo para os ingleses.
Frente à Croácia, a Inglaterra venceu por 4-2, com golos de Harry Kane (2), Bellingham e Rashford. Os croatas reduziram por Baturina e Musa, antigo avançado de Benfica e Boavista.
A Inglaterra lidera o grupo L e defronta na próxima jornada o Gana de Carlos Queiroz.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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