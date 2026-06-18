Tuchel não gostou da "parede de 50 fotógrafos” à frente dele durante o hino. E fez um pedido à FIFA

O selecionador inglês Thomas Tuchel mostrou o seu desagrado com a posição dos fotógrafos durante o hino inglês, antes do jogo contra a Croácia, na jornada inaugural do Grupo L do Mundial.

“Eu estava à espera deste momento. Foi um momento muito, muito especial e eu estava a pé em frente a uma parede de 50 fotógrafos, a meio metro de distância, e não conseguia ver um único jogador. Estragou um pouco a minha experiência”, disse Tuchel, na conferência de imprensa.

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"Estou a implorar à FIFA para mudar a posição dos fotógrafos no hino nacional", acrescentou.



Durante o "God save the King", o selecionador ainda tentou pedir aos fotógrafos que se afastassem, mas acabou por apenas ver os jogadores através dos ecrãs gigantes do estádio.