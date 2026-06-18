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Mundial 2026

Yirenkyi marcou nos descontos e Queiroz entra a ganhar

18 jun, 2026 - 02:08 • Carlos Calaveiras

Jogador ganês interessa ao FC Porto e negócio pode ter-se complicado após tento aos 90+5.

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O Gana derrotou o Panamá, por 1-0, em partida do Grupo L do Mundial 2026.

Numa partida com poucos motivos de interesse, o golo surgiu aos 90+5 por Caleb Yirenkyi, o jovem médio, de 20 anos, que alegadamente interessa ao FC Porto.

Yirenkyi, dos noruegueses do Nordsjælland, está (ou estava) avaliado em 10 milhões de euros. O negócio pode ter-se complicado para os dragões. O miúdo chega ao Mundial com 34 partidas disputadas na temporada que agora termina, dois golos e seis assistências.

O Panamá estava a pressionar em busca do golo quando um contra-ataque “mortífero” abriu o marcador. Tiveram mais remates, mas o que interessa é a eficácia.

Da equipa treinada por Carlos Queiroz pouco se viu ofensivamente até aos 90+5 e nem Semenyo, do Manchester City, se conseguiu destacar.

Por falar em Queiroz: aos 73 anos, o técnico dos dois Mundiais Sub20 de Portugal está no seu quinto Mundial sénior enquanto treinador, depois de Portugal (África do Sul 2010); Irão (Brasil 2014, Rússia 2018 e Qatar 2022) e Gana (Canadá/México/Estados Unidos 2026).

Após a primeira jornada do Grupo L, a Inglaterra lidera, com três pontos, o Gana soma um e a Croácia e o Panamá estão ainda sem pontuar. De recordar que os ingleses venceram os croatas por 4-2.

[Notícia corrigida às 11h34 do dia 18 de junho de 2026 - o Panamá tem zero pontos e não um]

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