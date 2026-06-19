- Bola Branca 18h14
- 18 jun, 2026
-
Newsletter Mundial 2026
🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #9: se “o futebol morreu” em Sarrià, renasceu em Vancouver
19 jun, 2026 - 11:00
A newsletter Bola Branca do Mundial 2026 leva-nos à primeira vitória da história do Canadá em Mundiais. Depois, uma crónica de Granero, uma carta de Yan Diomande e um retirar do chapéu a Johan Manzambi.
Vancouver organizou um banquete. Os Mundiais só começaram no longínquo ano de 1930 e o Canadá apenas participou em 1986 e 2022. Seis jogos, seis derrotas, 12 golos sofridos, dois marcados.
Subitamente, um horizonte novo. O Qatar, o último organizador do torneio e agora treinado por Julen Lopetegui, defrontou o anfitrião, ou um deles, no BC Place, em Vancouver. O árbitro chileno Cristián Garay teve de apitar várias vezes para recomeçar o jogo porque os canadianos estavam insaciáveis e decidiram organizar o tal banquete para o seu povo: 6-0.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Impressionante para quem se estreia a vencer num Campeonato do Mundo, depois do empate na jornada inaugural contra a Bósnia e Herzegovina. Jonathan David, futebolista da Juventus, foi a grande figura, com um hat-trick. Curiosamente, lembra o “Zerozero”, um futebolista da Juve não fazia tal façanha desde Paolo Rossi em 1982… quando “o futebol morreu” em Sarrià, esquecendo o futebol-arte de Sócrates, Zico, Falcão, etc. Stephen Eustáquio jogou os 90 minutos e foi central na lógica do jogo da equipa de Jesse Marsch.
🕹️ O futebol foi isto
- Chéquia 1-1 África do Sul: Os sul-africanos mostraram uma versão diferente da demonstrada na estreia diante do México. Até começaram a perder, com um golo do checo Michal Sadilek, mas, a sete minutos dos 90, Teboho Mokoena empatou de penálti. O golo esteve sempre mais perto dos que vestem de amarelo e também a posse de bola impressionou: 62%.
- Suíça 4-1 Bósnia e Herzegovina: depois de perder dois minutos nos últimos suspiros do jogo contra o Qatar, desta vez os helvéticos não estiveram para meias medidas e golearam a Bósnia por 4-1. Johan Manzambi, muitíssimo elogiado pelo mundo inteiro, entrou aos 71’ quando estava 0-0. O miúdo que nasceu na Suíça e que felizmente para Portugal deixou a segunda nacionalidade congolesa para segundo plano, foi a grande figura com dois golos.
- Canadá 6-0 Qatar: já falámos do banquete, certo? Trinta e dois remates depois, celebrou-se a primeira vitória da história do futebol canadiano. Golos de Cyle Larin, Jonathan David (3), Nathan Saliba e Mohamed Manai.
- México 1-0 Coreia do Sul: outro povo que recebe o torneio nas suas ruas e nas suas almas já garantiram também o apuramento para a fase a eliminar. Luis Romo marcou o único golo da partida, aos 50’, num jogo que flertou com o zerozero. Desta vez, o menino Mora não saiu do banco. Son saiu aos 57’.
🎨 Si yo fuera Maradona
… entrava em campo com zero-zero no marcador, tirava um adversário do caminho usando os dois pés, tac-tac, lançava o ataque e galgava metros como se a minha vida dependesse disso. Depois, esperava pela oportunidade para bater na bolinha linda com um vólei espectacular. Suíça 1-0 Bósnia (acabaria 4-1). Foi assim que Manzambi, com um nome que soa bem como os mergulhos no verão, desbloqueou o jogo. E bisou.
🎙️ Fala que tu falas bem
"Dear Roxane…”, a carta de Yan Diomande, uma das pérolas que andam no Mundial e que dará certamente um salto gigante este verão, no “The players tribune” é de ir às lágrimas.
💾 As nossas histórias
- Os números, as histórias e as curiosidades improváveis da primeira jornada do Mundial
- Vozinha colocou Chaves nas bocas do mundo e nós fomos até lá: "As coisas boas acontecem às pessoas boas"
- "Medo de passar ao Ronaldo?" Como o Instagram se tornou palco para insultar os jogadores da seleção
- "Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros em Houston de Portugal?
- 📝 As notas do Sousa no dia 7 de Mundial: esta Inglaterra entusiasma e ainda o Uzbequistão-Colômbia
- O que correu mal a Portugal e o que se pode mudar para o Uzbequistão?
🔦 Uma sugestão
A crónica de Esteban Granero no “El País”. Começa a refletir sobre o anonimato bem-vindo e depois conta um episódio em que o pai de uma criança o confundiu com Negredo. Depois, lembra que os que estão a jogar por Espanha são muito bons.
🎲 O que vem aí
- EUA-Austrália, 20h00 (SporTV5)
- Escócia-Marrocos, 23h00 (SportTV5)
- Brasil-Haiti, 01h30 (SportTV5, LiveModeTV)
- Turquia-Paraguai, 04h00 (SportTV5)
Acompanhe os noticiários Bola Branca. Saiba tudo sobre o Mundial 2026, resultados e atualizações diárias, em rr.pt.
- Bola Branca 18h14
- 18 jun, 2026
-