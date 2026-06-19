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Mundial 2026
Acabou-se o Mundial para Ismaël Koné: "Todos nós ouvimos o osso a partir"
19 jun, 2026 - 15:03 • Lusa
Aos 51 minutos, Koné sofreu uma falta aparentemente normal de Assim Madibo, mas, segundos depois, o jogador olhou para a perna e percebeu a gravidade da lesão.
O médio canadiano Ismaël Koné sofreu na quinta-feira uma grave lesão na perna esquerda, na segunda parte do jogo com o Qatar, em Vancouver, e não vai poder jogar mais no Mundial de futebol de 2026.
Aos 51 minutos, Koné sofreu uma falta aparentemente normal de Assim Madibo, mas, segundos depois, o jogador olhou para a perna e percebeu a gravidade da lesão.
Depois de alguns minutos a ser assistido pelos médicos do Canadá no relvado do BC Place, o jogador foi retirado de maca, mas sentado, acenando ao público, que o aplaudia.
Numa primeira instância, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou apenas o cartão amarelo a Assim Madibo, mas, depois, corrigiu para vermelho, sendo que já havia expulsado outro jogador asiático (Homam Ahmed), aos 31 minutos.
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O selecionador canadiano de futebol, Jesse Marsch, lamentou na quinta-feira a grave lesão sofrida por Ismaël Koné, na goleada por 6-0 face ao Qatar, da segunda jornada do Grupo B, em Vancouver.
"Aconteceu à nossa frente e todos nós ouvimos o osso a partir", afirmou o treinador nascido nos Estados Unidos, acrescentando que o jogador "está no hospital, preparando-se para ser operado".
"O jogador do Qatar veio ao nosso balneário para se desculpar com o Ismaël. Não penso que ele tinha tido a intenção de fazer uma entrada tão violenta ou causar qualquer lesão grave. Não o culpo", acrescentou Marsch.
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Esta lesão estragou o dia aos canadianos, que conseguiram, ao sétimo jogo, o seu primeiro triunfo em Mundiais, sendo que, entre os embates de 1986 e 2002 e o primeiro de 2026 (1-1 com a Bósnia-Herzegovina), apenas haviam marcado três golos.
"Estamos todos um pouco abalados com esta experiência, em razão da natureza da lesão, mas também porque o Ismaël é um jogador fundamental para a nossa equipa. Será uma grande perda para nós", lamentou o selecionador canadiano.
Após duas jornadas, o Canadá segue na liderança do Grupo B, com quatro pontos, e tem o apuramento para os 16 avos final praticamente garantido.
- Bola Branca 12h45
- 19 jun, 2026
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