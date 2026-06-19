Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Acabou-se o Mundial para Ismaël Koné: "Todos nós ouvimos o osso a partir"

19 jun, 2026 - 15:03 • Lusa

Aos 51 minutos, Koné sofreu uma falta aparentemente normal de Assim Madibo, mas, segundos depois, o jogador olhou para a perna e percebeu a gravidade da lesão.

A+ / A-

O médio canadiano Ismaël Koné sofreu na quinta-feira uma grave lesão na perna esquerda, na segunda parte do jogo com o Qatar, em Vancouver, e não vai poder jogar mais no Mundial de futebol de 2026.

Aos 51 minutos, Koné sofreu uma falta aparentemente normal de Assim Madibo, mas, segundos depois, o jogador olhou para a perna e percebeu a gravidade da lesão.

Depois de alguns minutos a ser assistido pelos médicos do Canadá no relvado do BC Place, o jogador foi retirado de maca, mas sentado, acenando ao público, que o aplaudia.

Numa primeira instância, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou apenas o cartão amarelo a Assim Madibo, mas, depois, corrigiu para vermelho, sendo que já havia expulsado outro jogador asiático (Homam Ahmed), aos 31 minutos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Canadá goleia num jogo histórico

Mundial 2026

Canadá goleia num jogo histórico

Partida teve (quase) tudo: golos, expulsões, uma l(...)

O selecionador canadiano de futebol, Jesse Marsch, lamentou na quinta-feira a grave lesão sofrida por Ismaël Koné, na goleada por 6-0 face ao Qatar, da segunda jornada do Grupo B, em Vancouver.

"Aconteceu à nossa frente e todos nós ouvimos o osso a partir", afirmou o treinador nascido nos Estados Unidos, acrescentando que o jogador "está no hospital, preparando-se para ser operado".

"O jogador do Qatar veio ao nosso balneário para se desculpar com o Ismaël. Não penso que ele tinha tido a intenção de fazer uma entrada tão violenta ou causar qualquer lesão grave. Não o culpo", acrescentou Marsch.

​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #9: se “o futebol morreu” em Sarrià, renasceu em Vancouver

Newsletter Mundial 2026

​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #9: se “o futebol morreu” em Sarrià, renasceu em Vancouver

A newsletter Bola Branca do Mundial 2026 leva-nos (...)

Esta lesão estragou o dia aos canadianos, que conseguiram, ao sétimo jogo, o seu primeiro triunfo em Mundiais, sendo que, entre os embates de 1986 e 2002 e o primeiro de 2026 (1-1 com a Bósnia-Herzegovina), apenas haviam marcado três golos.

"Estamos todos um pouco abalados com esta experiência, em razão da natureza da lesão, mas também porque o Ismaël é um jogador fundamental para a nossa equipa. Será uma grande perda para nós", lamentou o selecionador canadiano.

Após duas jornadas, o Canadá segue na liderança do Grupo B, com quatro pontos, e tem o apuramento para os 16 avos final praticamente garantido.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 19 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem de ser humilde"

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem d(...)

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Por(...)

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."