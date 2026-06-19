"Barulho e ruído insignificante". Rúben Dias é "indiferente" às críticas e garante seleção unida

O defesa Rúben Dias está apto para a segunda jornada do Campeonato do Mundo, frente ao Uzbequistão, e garante que a seleção está unida em busca do sonho de conquistar a competição e que o ruído em torno do rendimento de Cristiano Ronaldo é "irrelevante".

Após o empate na primeira jornada frente à RD Congo, o central do Manchester City garante que as críticas ao grupo e ao capitão da seleção são apenas "barulho, ruído e são insignificantes."

Dias analisou ainda o jogo, acredita que o resultado se justifica com "um relaxamento e perda de disciplina no posicionamento."

Portugal joga frente ao Uzbequistão, para a segunda jornada do Mundial, na próxima terça-feira, às 18h00, com emissão especial na Renascença e relato a partir dos Estados Unidos da América.

Recuperação: "Estou-me a sentir muito bem e estou pronto."

Custou ficar de fora? "Tomei uma decisão, confesso que me custou bastante na altura. Foi a decisão certa, mas custou-me muito, claro. Quero sempre ajudar o nosso país, espero poder ajudar o mais que puder daqui para a frente."

Críticas a Cristiano Ronaldo: "As setas não estão apontadas só a um jogador, ele é um grande foco de atenção, mas todos estamos em causa num momento destes. Acima de tudo, à parte deste facto, nada fora da normalidade está a acontecer. Tem sido sempre assim, acredito que vai continuar assim, nada novo."

Ex-jogadores criticaram Ronaldo, como vivem por dentro? "Não vi muita coisa de ex-jogadores, não vi nada do que dizes. Há muita especulação quando os resultados não são os melhores, é normal que ela triplique, mas nada beslica a nossa confiança e o que podemos fazer. Neste tipo de competição nunca é perfeito, quanto mais cedo as dificuldades chegarem, melhores. Sò ganhas se a equipa chegar a um ponto e tiver a capacidade de ir crescendo. Não espero cenários perfeitos, que impliquem embandeirar em arco. queremos ter os pés assentes no chão."

Mais sobre críticas à seleção: "Sinceramente, é-me completamente indiferente todas as questões sobre esse tema e as especulações sobre o mesmo. Porque, para todos nós, não é um tema. Estamos todos juntos em busca de um sonho. Nas dificuldades, vamos ver do que realmente somos feitos, queremos criar algo positivo. A minha mente não viaja para aí, isso aparece-nos a todos nas redes sociais, nas notícias, mas acredito que nenhum de nós dá importância. Nem devia ser um tema que tenha de falar."

O que falhou frente à RD Congo? "Há tantos teóricos à volta do jogo e a chegar a conclusões perfeitas sobre o jogo que as pessoas já perceberam o que não correu bem. Chegamos ao golo, sentiu-se a energia positiva e depois acabamos por relaxar e perdemos a disciplina no posicionamento. Começamos a não meter o medo que temos de meter e o jogo entrou numa dinâmica estranha. Resumiria o que aconteceu na disciplina do posicionamento. Era o primeiro jogo, com emoção, o primeiro golo chegou cedo e perdemos a disciplina. Só vejos coisas positivas daqui para a frente."

Como se lida com as críticas ao capitão Ronaldo? "Não é tema para nós, é barulho, ruído. Insginificante, faz parte da competição e dos jogadores que nos rodeiam."

O que disse a Tomás Araújo e Renato Veiga? "A comunicação acontece entre todos de forma normal. Não disse nada de específico a não ser para serem eles próprios e não terem a timidez de dizerem o que é preciso ser dito, uma palavra mais dura a quem tem mais estatuto se for preciso."

Idas à praia são normais? "Acho que nunca devia ter sido um tema e parte de se ter tornado é vossa culpa. É vosso dever comunicar e informar da forma correta e não criar uma dinâmica de má energia, tudo o que fizemos foi benéfico e normal."