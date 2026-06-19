- Bola Branca 12h45
- 19 jun, 2026
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Mundial 2026
"Barulho e ruído insignificante". Rúben Dias é "indiferente" às críticas e garante seleção unida
19 jun, 2026 - 14:16
Recuperado para o segundo jogo da seleção, o defesa "só vê coisas positivas" após o empate frente à RD Congo, um jogo em que a seleção "perdeu a disciplina no posicionamento."
O defesa Rúben Dias está apto para a segunda jornada do Campeonato do Mundo, frente ao Uzbequistão, e garante que a seleção está unida em busca do sonho de conquistar a competição e que o ruído em torno do rendimento de Cristiano Ronaldo é "irrelevante".
Após o empate na primeira jornada frente à RD Congo, o central do Manchester City garante que as críticas ao grupo e ao capitão da seleção são apenas "barulho, ruído e são insignificantes."
Dias analisou ainda o jogo, acredita que o resultado se justifica com "um relaxamento e perda de disciplina no posicionamento."
Portugal joga frente ao Uzbequistão, para a segunda jornada do Mundial, na próxima terça-feira, às 18h00, com emissão especial na Renascença e relato a partir dos Estados Unidos da América.
Recuperação: "Estou-me a sentir muito bem e estou pronto."
Custou ficar de fora? "Tomei uma decisão, confesso que me custou bastante na altura. Foi a decisão certa, mas custou-me muito, claro. Quero sempre ajudar o nosso país, espero poder ajudar o mais que puder daqui para a frente."
Críticas a Cristiano Ronaldo: "As setas não estão apontadas só a um jogador, ele é um grande foco de atenção, mas todos estamos em causa num momento destes. Acima de tudo, à parte deste facto, nada fora da normalidade está a acontecer. Tem sido sempre assim, acredito que vai continuar assim, nada novo."
Ex-jogadores criticaram Ronaldo, como vivem por dentro? "Não vi muita coisa de ex-jogadores, não vi nada do que dizes. Há muita especulação quando os resultados não são os melhores, é normal que ela triplique, mas nada beslica a nossa confiança e o que podemos fazer. Neste tipo de competição nunca é perfeito, quanto mais cedo as dificuldades chegarem, melhores. Sò ganhas se a equipa chegar a um ponto e tiver a capacidade de ir crescendo. Não espero cenários perfeitos, que impliquem embandeirar em arco. queremos ter os pés assentes no chão."
Mais sobre críticas à seleção: "Sinceramente, é-me completamente indiferente todas as questões sobre esse tema e as especulações sobre o mesmo. Porque, para todos nós, não é um tema. Estamos todos juntos em busca de um sonho. Nas dificuldades, vamos ver do que realmente somos feitos, queremos criar algo positivo. A minha mente não viaja para aí, isso aparece-nos a todos nas redes sociais, nas notícias, mas acredito que nenhum de nós dá importância. Nem devia ser um tema que tenha de falar."
Como se lida com as críticas ao capitão Ronaldo? "Não é tema para nós, é barulho, ruído. Insginificante, faz parte da competição e dos jogadores que nos rodeiam."
O que disse a Tomás Araújo e Renato Veiga? "A comunicação acontece entre todos de forma normal. Não disse nada de específico a não ser para serem eles próprios e não terem a timidez de dizerem o que é preciso ser dito, uma palavra mais dura a quem tem mais estatuto se for preciso."
Idas à praia são normais? "Acho que nunca devia ter sido um tema e parte de se ter tornado é vossa culpa. É vosso dever comunicar e informar da forma correta e não criar uma dinâmica de má energia, tudo o que fizemos foi benéfico e normal."
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