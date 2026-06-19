- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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Mundial 2026
Estados Unidos vencem e estão apurados para a fase seguinte
19 jun, 2026 - 22:23 • Carlos Calaveiras
Coorganizadores somam duas vitórias em dois jogos na fase de grupos.
Os Estados Unidos venceram a Austrália, por 2-0, na segunda jornada do Mundial 2026, e apuraram-se para os 16 avos de final.
Os golos dos norte-americanos foram apontados por Cameron Burgess (na própria baliza) e Alexander Freeman, ambos na primeira parte.
A equipa da casa foi superior, teve mais posse de bola e mais remates ao longo da partida. O domínio foi grande, especialmente no primeiro tempo.
A Austrália tentou reverter o cenário na segunda parte e fez logo três alterações ao intervalo.
Os “socceroos” melhoraram no segundo tempo, mas os norte-americanos foram gerindo melhor os ritmos da partida.
Nota ainda para a lesão do árbitro, já nos descontos. Felix Zwayer queixou-se de câimbras e foi assistido pelos jogadores.
Após duas jornadas, os comandados de Pochetino somam seis pontos e já estão apurados para a próxima fase.
A Austrália mantém os três pontos. Turquia e Paraguai ainda não fizeram o segundo jogo e ainda não pontuaram.
Quem também já está apurado é o México, outro dos coorganizadores.
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- 19 jun, 2026
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