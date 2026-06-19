Estados Unidos vencem e estão apurados para a fase seguinte

Os Estados Unidos venceram a Austrália, por 2-0, na segunda jornada do Mundial 2026, e apuraram-se para os 16 avos de final.

Os golos dos norte-americanos foram apontados por Cameron Burgess (na própria baliza) e Alexander Freeman, ambos na primeira parte.

A equipa da casa foi superior, teve mais posse de bola e mais remates ao longo da partida. O domínio foi grande, especialmente no primeiro tempo.

A Austrália tentou reverter o cenário na segunda parte e fez logo três alterações ao intervalo.

Os “socceroos” melhoraram no segundo tempo, mas os norte-americanos foram gerindo melhor os ritmos da partida.

Nota ainda para a lesão do árbitro, já nos descontos. Felix Zwayer queixou-se de câimbras e foi assistido pelos jogadores.

Após duas jornadas, os comandados de Pochetino somam seis pontos e já estão apurados para a próxima fase.

A Austrália mantém os três pontos. Turquia e Paraguai ainda não fizeram o segundo jogo e ainda não pontuaram.

Quem também já está apurado é o México, outro dos coorganizadores.