📝 Notas do Sousa (dia 8 do Mundial): o nome Johan ainda vive e o golo do rapaz mexicano que escapou à pesca

Manzambi não é Cruijff mas vai ser gigante

Faltavam 20 minutos para o fim em Los Angeles. Murat Yakin não estava satisfeito com a produção ofensiva da equipa do último terço (apesar de, sobretudo nos primeiros 45 minutos, a Suíça ter dado um recital de ataque organizado, com a riqueza do «guia espiritual» do passe Xhaka a ditar as ordens). Lançou um médio para dar sustento e algum transporte (Sow), um extremo com boa capacidade de remate e movimentos de fora para dentro (Vargas) e um todo-o-terreno que encantou a Europa ao longo da época. O estranho não é Johan Manzambi entrar e bisar, além de ter lançado Embolo no lance que terminou em expulsão de Muharemović, o estranho não é um jogador destes criar impacto pela personalidade para conduzir a bola para a frente, ligar jogo sem ser o mais refinado dos médios da equipa e ainda atacar espaços de finalização. Estranho mesmo é o menino Johan ainda não ser titular desta equipa. Como Romo escapou à vida de pescador para apurar o México para os 16 avos de final



Nascido numa família de pescadores, Luis Romo parecia ter tudo para seguir o legado do pai, tios e avô, mas o futebol acabou por aparecer no caminho aos 12 anos, com um ambiente que os pais não conheciam mas do qual acabaram por gostar. Quase 20 anos volvidos, o médio deu o apuramento para os 16 avos de final ao México no Mundial recebido em trio com os Estados Unidos e Canadá. A jogada começou com uma combinação à esquerda entre Erik Lira e Julián Quiñones (muito possivelmente os dois melhores mexicanos nas primeiras jornadas deste Campeonato do Mundo), com este último a cruzar para a área em busca de Jiménez, mas com tremenda falha do guardião sul-coreano a permitir o golo a Romo. O jogo foi uma sólida batalha tática, com Javier Aguirre a preparar bem o encaixe dos médios nos oponentes sul-coreanos e a fechar com Alvarado mais à direita numa linha de 5 perante o quinteto que se formava no ataque asiático em determinados momentos. In-beom Hwang foi crescendo no jogo e voltou-nos a presentear com passes sublimes, assim como Kang-in Lee (sobretudo quando aparecia no corredor central, entrelinhas), mas os sul-coreanos só geraram mais ameaça na ponta final - e aí emergiu também a figura do guardião mexicano Raúl Rangel, com dupla defesa sublime. Uma seleção unida em torno do drama e outra que foi um susto

