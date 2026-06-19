- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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Mundial 2026
📝 Notas do Sousa (dia 8 do Mundial): o nome Johan ainda vive e o golo do rapaz mexicano que escapou à pesca
19 jun, 2026 - 17:48 • Francisco Sousa*
Breves apontamentos sobre o arranque da segunda jornada do Campeonato do Mundo
Manzambi não é Cruijff mas vai ser gigante
Faltavam 20 minutos para o fim em Los Angeles. Murat Yakin não estava satisfeito com a produção ofensiva da equipa do último terço (apesar de, sobretudo nos primeiros 45 minutos, a Suíça ter dado um recital de ataque organizado, com a riqueza do «guia espiritual» do passe Xhaka a ditar as ordens). Lançou um médio para dar sustento e algum transporte (Sow), um extremo com boa capacidade de remate e movimentos de fora para dentro (Vargas) e um todo-o-terreno que encantou a Europa ao longo da época. O estranho não é Johan Manzambi entrar e bisar, além de ter lançado Embolo no lance que terminou em expulsão de Muharemović, o estranho não é um jogador destes criar impacto pela personalidade para conduzir a bola para a frente, ligar jogo sem ser o mais refinado dos médios da equipa e ainda atacar espaços de finalização. Estranho mesmo é o menino Johan ainda não ser titular desta equipa.
Como Romo escapou à vida de pescador para apurar o México para os 16 avos de final
Nascido numa família de pescadores, Luis Romo parecia ter tudo para seguir o legado do pai, tios e avô, mas o futebol acabou por aparecer no caminho aos 12 anos, com um ambiente que os pais não conheciam mas do qual acabaram por gostar. Quase 20 anos volvidos, o médio deu o apuramento para os 16 avos de final ao México no Mundial recebido em trio com os Estados Unidos e Canadá. A jogada começou com uma combinação à esquerda entre Erik Lira e Julián Quiñones (muito possivelmente os dois melhores mexicanos nas primeiras jornadas deste Campeonato do Mundo), com este último a cruzar para a área em busca de Jiménez, mas com tremenda falha do guardião sul-coreano a permitir o golo a Romo. O jogo foi uma sólida batalha tática, com Javier Aguirre a preparar bem o encaixe dos médios nos oponentes sul-coreanos e a fechar com Alvarado mais à direita numa linha de 5 perante o quinteto que se formava no ataque asiático em determinados momentos. In-beom Hwang foi crescendo no jogo e voltou-nos a presentear com passes sublimes, assim como Kang-in Lee (sobretudo quando aparecia no corredor central, entrelinhas), mas os sul-coreanos só geraram mais ameaça na ponta final - e aí emergiu também a figura do guardião mexicano Raúl Rangel, com dupla defesa sublime.
Uma seleção unida em torno do drama e outra que foi um susto
O arranque da segunda jornada ficou marcado pela arrepiante lesão de Ismael Koné, do Canadá, no duelo frente ao Catar. O jogador do Sassuolo tinha tudo para dar o salto na sequência imediata deste torneio (já se falava no interesse dos grandes italianos), mas assim fica mais complicado. O arrepio perante a cena de perna partida, o choque incluído do próprio adversário que cometeu a falta e foi expulsot (Madibo) e a reação imediata dos colegas de equipa, com festejo do quarto golo a mostrar camisola com o nome de Koné, ficam como imagens para a história deste torneio. Esmagou o Canadá porque soube exercer o modelo pressionante que Jesse Marsch preconiza, recuperando constantemente a bola para lá da linha intermediária, com centrais fortes na antecipação e controlo da profundidade, médios igualmente bem colocados e capazes de gerar combinações e duos dinâmicos em cada faixa (destaque para a combinação Johnston-Buchanan à direita). No ataque, Larin voltou a contribuir com remate fácil e golo e Jonathan David assinou um hat-trick para a história, sempre a revelar tremendo oportunismo. Sobre o Catar de Julen Lopetegui ficam as certezas de ser uma das piores equipas deste torneio, a nível tático (dificuldade de perceção de alguns ajustes requisitados pelo treinador, sobretudo na organização defensiva e pressão) e com pouco talento diferenciado a nível técnico. Só por milagre ficarão neste Mundial.
*comentador de futebol na Renascença
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