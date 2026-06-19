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Mundial 2026

Quase todos os suecos estiveram colados à televisão no jogo contra a Tunísia

19 jun, 2026 - 12:45 • Redação*

A partida inaugural dos escandinavos, frente à Tunísia, registou uns impressionantes 96% de share no país, revelou a FIFA.

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O Mundial continua a parar a Suécia. A partida inaugural dos escandinavos, frente à Tunísia, registou uns impressionantes 96% de share no país, revelou a FIFA.

Este número indica que virtualmente todas as pessoas que tinham a televisão ligada estavam sintonizadas na partida que teve início às 6h locais.

O jogo culminou numa vitória da Suécia por 5-1 e, mais do que a curiosidade para ver a próxima partida frente aos Países Baixos, fica a dúvida se esse jogo vai mobilizar uma parte tão grande o país nórdico.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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