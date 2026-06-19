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Quem é Ayyoub Bouaddi, o adolescente de Marrocos que todos os futeboleiros conhecem

19 jun, 2026 - 13:03 • Redação*

Tem 18 anos, joga no Lille e é estudante de Matemática e Física. Na estreia no Mundial dominou o meio-campo frente ao Brasil.

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Antes da jornada inaugural do Campeonato do Mundo só os mais desatentos (ou quem não pode seguir o futebol como os futeboleiros) não sabiam quem era o número seis da seleção de Marrocos. Após a partida frente ao Brasil, os que não conheciam perguntavam quem era aquele médio de cabelo longo que colocou o jogo no bolso, os outros sorriam malandramente, orgulhosos. Esta noite há nova oportunidade para o ver (Marrocos-Escócia, 23h00).

Nascido em 2007 nos arredores de Paris, Bouaddi é filho de pais marroquinos e cresceu dividido entre duas culturas e duas paixões: a ligação às origens familiares e o futebol. Chegou muito cedo à formação do Lille e rapidamente começou a destacar-se pela maturidade com que interpretava o jogo.

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Num futebol cada vez mais marcado pela velocidade e pela exuberância física, Bouaddi chamou a atenção por outras razões. É um médio elegante, capaz de jogar em espaços curtos, com qualidade de passe e uma leitura do jogo pouco habitual para a idade.

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A evolução foi tão rápida que, em outubro de 2023, Paulo Fonseca lançou-o na Liga Conferência, frente ao Klaksvík. Estreou-se nesse dia como o mais jovem de sempre a atuar nas competições europeias, com apenas 16 anos e três dias.

Internacional jovem por França, passou por vários escalões das seleções gaulesas. Ainda assim, Marrocos nunca deixou de acompanhar a sua evolução. Com dupla nacionalidade, Bouaddi tornou-se um dos jogadores mais disputados entre as duas federações, embora tenha continuado a representar a França nos escalões de formação.

Antes do Mundial falava-se que Deschamps o poderia convocar para o Mundial, mas Marrocos antecipou-se e garantiu Bouaddi para este e para os futuros Campeonatos do Mundo.

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No Mundial mostrou ser aposta ganha. Numa exibição com personalidade, sem medo de assumir o jogo nem de ir a duelos, foi fundamental frente a um meio-campo do Brasil composto por Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá.

Apesar de não ter ganho o prémio de melhor em campo, ganhou definitivamente o reconhecimento do mundo do futebol, sendo alvo de rasgados elogios um pouco por todo o planeta. Na rádio "Marca", na noite do Brasil-Marrocos, já se ouvia "é o que o Real Madrid precisa..."

Bouaddi está avaliado em 50 milhões de euros e é associado ao interesse de clubes como Arsenal, Liverpool e Paris Saint-Germain, pelo que, se abandonar o Lille, espera-se que seja uma das transferências mais caras do mercado de verão.

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Para lá do futebol, é também dedicado aos estudos. Completou o ensino secundário e venceu o concurso de eloquência das academias de futebol francesas em 2023. Atualmente está a estudar Matemática e Física na universidade.

Cresce a curiosidade em perceber como vai evoluir a carreira do jovem médio. Os próximos passos vão ser dados já neste Mundial, onde pretende ajudar a seleção marroquina a repetir a presença nas meias-finais alcançadas em 2022 ou, quem sabe, chegar a um inédita final.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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