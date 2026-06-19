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Mundial 2026

"Sempre unidos", escreve Cristiano Ronaldo

19 jun, 2026 - 22:06 • Carlos Calaveiras

Avançado luso mostra imagem do treino desta sexta-feira.

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O capitão Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia do seu grupo no treino em Palm Beach, nos Estados Unidos.

"Sempre unidos", escreveu CR7 na legenda de uma fotografia onde está com mais 10 colegas.

De recordar que várias páginas de jogadores portugueses nas redes sociais foram invadidas por pessoas com queixas sobre a alegada forma como Cristiano Ronaldo tem sido tratado pelos colegas.

A equipa das quinas prepara a partida da segunda jornada do Mundial contra o Uzbequistão. A partida vai realizar-se a partir das 18h00 da próxima terça-feira.

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