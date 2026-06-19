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Mundial 2026
Vitória do México garante passagem direta para as eliminatórias
19 jun, 2026 - 01:41 • Rita Vila Real
Depois de uma primeira parte a zeros, o México conseguiu a superioridade no marcador e garantir a passagem à próxima fase da competição.
O México venceu a Coreia do Sul por 1-0, no grupo A do Mundial de 2026.
Na segunda ronda da fase de grupos e com duas vitórias, a seleção mexicana soma seis pontos e consegue garantir a passagem direta para os 16avos de final da competição.
Depois de uma primeira parte a zeros, a seleção mexicana inaugurou o marcador aos 50 minutos, com um golo assinado pelo médio-centro Luis Romo. Foi o seu quinto golo pelo México.
A Coreia do Sul fica-se pelos três pontos por agora, depois de vencer a Chéquia por duas bolas a uma, na sua estreia nesta edição do Mundial.
Porém, a seleção sul-coreana precisa apenas de um empate frente à África do Sul para garantir o segundo lugar e o apuramento.
A seleção mexicana tem alguns nomes conhecidos no universo do futebol português, a começar pelo autor de um dos golos na primeira partida deste Mundial, Raul Jimenez. O atual ponta de lança do Fulham passou pelo Benfica entre 2015 e 2018.
Já Jorge Sanchéz passou pelo Futebol Clube do Porto, na época de 2023/24, emprestado pelo Ajax. Atualmente, o lateral direito joga no PAOK.
Destaque ainda para o sul-coreano Lee Kang-in, o extremo do Paris Saint Germain, bi-campeão da Liga dos Campeões.
A partida realizou-se no Estádio Akron, na cidade mexicana de Zapopan.
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