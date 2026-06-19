Vitória do México garante passagem direta para as eliminatórias

O México venceu a Coreia do Sul por 1-0, no grupo A do Mundial de 2026.

Na segunda ronda da fase de grupos e com duas vitórias, a seleção mexicana soma seis pontos e consegue garantir a passagem direta para os 16avos de final da competição.

Depois de uma primeira parte a zeros, a seleção mexicana inaugurou o marcador aos 50 minutos, com um golo assinado pelo médio-centro Luis Romo. Foi o seu quinto golo pelo México.

A Coreia do Sul fica-se pelos três pontos por agora, depois de vencer a Chéquia por duas bolas a uma, na sua estreia nesta edição do Mundial.

Porém, a seleção sul-coreana precisa apenas de um empate frente à África do Sul para garantir o segundo lugar e o apuramento.

Caso ganhe à Chéquia na última jornada, o México faz história, e termina uma fase de grupos do Mundial só com vitórias.

A seleção mexicana tem alguns nomes conhecidos no universo do futebol português, a começar pelo autor de um dos golos na primeira partida deste Mundial, Raul Jimenez. O atual ponta de lança do Fulham passou pelo Benfica entre 2015 e 2018.

Já Jorge Sanchéz passou pelo Futebol Clube do Porto, na época de 2023/24, emprestado pelo Ajax. Atualmente, o lateral direito joga no PAOK.

Destaque ainda para o sul-coreano Lee Kang-in, o extremo do Paris Saint Germain, bi-campeão da Liga dos Campeões.

A partida realizou-se no Estádio Akron, na cidade mexicana de Zapopan.