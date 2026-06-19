Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Vitória do México garante passagem direta para as eliminatórias

19 jun, 2026 - 01:41 • Rita Vila Real

Depois de uma primeira parte a zeros, o México conseguiu a superioridade no marcador e garantir a passagem à próxima fase da competição.

A+ / A-

O México venceu a Coreia do Sul por 1-0, no grupo A do Mundial de 2026.

Na segunda ronda da fase de grupos e com duas vitórias, a seleção mexicana soma seis pontos e consegue garantir a passagem direta para os 16avos de final da competição.

Depois de uma primeira parte a zeros, a seleção mexicana inaugurou o marcador aos 50 minutos, com um golo assinado pelo médio-centro Luis Romo. Foi o seu quinto golo pelo México.

A Coreia do Sul fica-se pelos três pontos por agora, depois de vencer a Chéquia por duas bolas a uma, na sua estreia nesta edição do Mundial.

Porém, a seleção sul-coreana precisa apenas de um empate frente à África do Sul para garantir o segundo lugar e o apuramento.

Caso ganhe à Chéquia na última jornada, o México faz história, e termina uma fase de grupos do Mundial só com vitórias.

A seleção mexicana tem alguns nomes conhecidos no universo do futebol português, a começar pelo autor de um dos golos na primeira partida deste Mundial, Raul Jimenez. O atual ponta de lança do Fulham passou pelo Benfica entre 2015 e 2018.

Jorge Sanchéz passou pelo Futebol Clube do Porto, na época de 2023/24, emprestado pelo Ajax. Atualmente, o lateral direito joga no PAOK.

Destaque ainda para o sul-coreano Lee Kang-in, o extremo do Paris Saint Germain, bi-campeão da Liga dos Campeões.

A partida realizou-se no Estádio Akron, na cidade mexicana de Zapopan.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem de ser humilde"

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem d(...)

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Por(...)

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."