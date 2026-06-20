​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #10: a tentação dos cartola$ e a Turquia que nunca vamos ver

Sabia que apenas dois dos 24 jogos da primeira jornada da fase de grupos do Mundial foram disputados em níveis de "calor extremo", com temperaturas acima de 30 graus Celsius? O Diogo Camilo conta-lhe tudo, mas convém lembrar que nem sempre o que parece é, ou então que o que parece é exatamente o que é.

O povo achou que sim senhor, que as pausas para hidratação aconteceriam para proteger a saúde dos futebolistas, afinal aconteciam por ali fenómenos climáticos que cuidado. Mas Manolo Zubiria, um dos cartolas dos Estados Unidos no Mundial, avisou logo em dezembro, aquando do anúncio da implementação das pausas (para publicidade?), que aconteceriam “em todas as partidas, independentemente do local, da cobertura do estádio ou da temperatura”. É a$$im o novo futebol, hein? O problema é que altera ou pode alterar a natureza do jogo como o conhecemos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A Turquia perdeu contra o Paraguai, que jogou a segunda parte toda com menos um jogador porque Almirón foi para a rua na lógica da nova lei Prestianni/Vinícius. Depois do criativo, foi o mundo inteiro a tapar a boca de espanto: os turcos estão eliminados do Mundial.



Quem se lembra daquela mágica Turquia de 2002? Hakan Şükür, Emre, Hasan San, Rüştü, Alpay, Ümit Davala, Ilhan Mansiz. Uff. Esta gente, que só caiu na semifinal contra o Brasil de Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, terminou em 3º lugar. Assombroso.

🕹️ O futebol foi isto

EUA 2-0 Austrália: Quem diria, depois de tantos jogos de preparação em que foram semeadas as dúvidas… Dois jogos, duas vitórias para o anfitrião principal do torneio e garantia de disputar mata-mata. Cameron Burgess, na própria baliza, e Alex Freeman fizeram os golos dos norte-americanos. Resultado feito até ao intervalo.

Escócia 0-1 Marrocos: Um golaço de Ismael Saibar, logo aos 2’, ditou o marcador final. Apesar da falta de golos, é um encanto ver estes africanos a tocarem na bola, a ditarem ritmos e vontades. Os escoceses tentaram a reação, mas em vão. Brahim Díaz voltou a assistir, tal como contra o Brasil

Brasil 3-0 Haiti: bom dia, Vini, que bom ver você. A fera do Real Madrid esteve nos três golos: marcou um bom golo, assistiu magistralmente para o segundo de Matheus Cunha e foi o autor moral da ressaca de Cunha no 1-0. Falta agora o duelo com a Escócia para ditar a luta pelo 1º lugar com Marrocos, ambos têm quatro pontos. Convém lembrar que a Escócia tem três e ainda está na discussão.

Turquia 0-1 Paraguai: A Turquia é a grande desilusão do torneio. Apesar dos 32 remates e dos 79% de posse de bola, uma inclinação que se inclinou ainda mais após expulsão de Miguel Almirón antes do intervalo, o golo cedinho do paraguaio Matías Galarza seria definitivo. Almirón tapou a boca e foi a primeira vítima da nova lei que resultou do episódio Prestianni-Vinicius na Luz.

🎨 Si yo fuera Maradona

… desmarcava-me como se tivesse pantufas nas costas de um defesa, um movimento tão subtil e sagaz que o pobre acabaria por cair. Depois, batia com o meu pior pé com a fé de mil homens e metia mais um golo pela camisola da seleção mais importante da história. Senhoras e senhores, o golo de Matheus Cunha. Ahh, e a celebração claro. Tudo bom.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Estamos muito tristes e envergonhados, pedimos perdão a toda a nossa gente", foi assim que Arda Güler lamentou a eliminação da Turquia, após derrota com Paraguai.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

A diferença entre homens normais e deuses que sabem tocar na bola? Está aqui.

🎲 O que vem aí

Países Baixos-Suécia , 18h00 (SportTV5)

, 18h00 (SportTV5) Alemanha-Costa do Marfim , 21h00 (TVI, SportTV5, LiveModeTV)

, 21h00 (TVI, SportTV5, LiveModeTV) Equador-Curaçau , 01h00 (SportTV5)

, 01h00 (SportTV5) Tunísia-Japão, 05h00 (SportTV5)

Acompanhe os noticiários Bola Branca. Saiba tudo sobre o Mundial 2026, resultados e atualizações diárias, em rr.pt.