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Brasil vence Haiti e ‘aproxima-se’ da fase a eliminar
20 jun, 2026 - 14:16 • Lusa
Matheus Cunha, aos 23 e 36 minutos, e Vinicius Júnior, aos 45+3, marcaram os tentos dos ‘canarinhos’, que se tinham estreado com um empate (1-1) com Marrocos.
O pentacampeão Brasil conseguiu na sexta-feira o primeiro triunfo no Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Haiti por 3-0, em encontro da segunda jornada do Grupo C, disputado em Filadélfia.
Matheus Cunha, aos 23 e 36 minutos, e Vinicius Júnior, aos 45+3, marcaram os tentos dos ‘canarinhos’, que se tinham estreado com um empate (1-1) com Marrocos.
Após duas rondas, o Brasil lidera, com quatro pontos, os mesmos de Marrocos, que venceu por 1-0 a Escócia, terceira, com três. O Haiti não soma qualquer ponto e é a primeira equipa a ‘despedir-se’ do Mundial2026, ainda com um jogo por disputar.
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