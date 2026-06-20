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Brasil vence Haiti e ‘aproxima-se’ da fase a eliminar

20 jun, 2026 - 14:16 • Lusa

Matheus Cunha, aos 23 e 36 minutos, e Vinicius Júnior, aos 45+3, marcaram os tentos dos ‘canarinhos’, que se tinham estreado com um empate (1-1) com Marrocos.

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O pentacampeão Brasil conseguiu na sexta-feira o primeiro triunfo no Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Haiti por 3-0, em encontro da segunda jornada do Grupo C, disputado em Filadélfia.

Matheus Cunha, aos 23 e 36 minutos, e Vinicius Júnior, aos 45+3, marcaram os tentos dos ‘canarinhos’, que se tinham estreado com um empate (1-1) com Marrocos.

Após duas rondas, o Brasil lidera, com quatro pontos, os mesmos de Marrocos, que venceu por 1-0 a Escócia, terceira, com três. O Haiti não soma qualquer ponto e é a primeira equipa a ‘despedir-se’ do Mundial2026, ainda com um jogo por disputar.

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