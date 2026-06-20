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Doku, “doente” falha jogo contra Irão

20 jun, 2026 - 23:52 • Carlos Calaveiras

Extremo do Manchester City teria pedido para não jogar para assistir ao nascimento do filho.

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A seleção da Bélgica confirma que o extremo Doku vai falhar a partida contra o Irão na segunda-feira.

A federação explica nas redes sociais: “Devido a doença, Jérémy Doku não fará parte do plantel para o nosso próximo jogo contra o Irão”.

De recordar que o jogador do Manchester City tem estado envolvido numa polémica por, alegadamente, ter pedido para faltar ao próximo jogo para assistir ao nascimento do filho.

Certo é que a federação belga avança com um motivo diferente.

De recordar que a Bélgica empatou 1-1 contra o Egito na primeira jornada.

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